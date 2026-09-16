Умные очки с камерами стремительно превращаются из модного гаджета в новую проблему для школ, бассейнов и судов. В США и Австралии их уже начали запрещать из-за риска скрытой съемки, нарушения конфиденциальности и использования для списывания, следует из решений местных властей и образовательных учреждений.

В Кембридже, штат Массачусетс, школьный комитет единогласно запретил ученикам носить умные очки и другие скрытые записывающие устройства на территории всех государственных школ округа. Решение приняли превентивно: власти опасаются незаметной записи, списывания и распространения персональных данных.

В Австралии ограничения пошли еще дальше. В Брисбене запретили снимать людей без согласия во всех 21 муниципальном бассейне, а в Мельбурне похожие правила распространили на бассейны, спортзалы, детские площадки и учреждения для детей. В Сиднее один из крупнейших муниципалитетов также запретил такие устройства в бассейнах после жалоб на возможную скрытую съемку женщин и детей.

Опасения уже подкреплены конкретными случаями. Австралийские журналисты находили ролики, где женщин тайно снимали на улице и вокзалах, а записи затем выкладывали в соцсети без их ведома. В одном из случаев 17-летняя девушка обнаружила видео с собой уже после публикации.

Во Франции регулятор CNIL отдельно предупредил, что такие очки могут почти незаметно записывать изображение и голос окружающих. По данным его опроса, 67% французов считают умные очки риском для частной жизни. Регулятор указывает и на более широкий набор угроз: сбор биометрических данных, распознавание лиц, использование записей для дипфейков и передачу данных третьим лицам.

Тренд при этом развивается на фоне резкого роста продаж. Умные очки становятся легче, дешевле и внешне все меньше отличаются от обычных. В Австралии дешевые модели стоимостью около $89 были распроданы, а мировой рынок уже исчисляется миллионами устройств.

В России отдельного общего запрета на умные очки пока нет, но первый громкий скандал уже случился на ЕГЭ: в Иркутской области школьника удалили с экзамена после того, как у него обнаружили очки со встроенной камерой.

Параллельно устройства активно выходят на российский рынок. Появляются как массовые модели, так и люксовые версии за сотни тысяч рублей, а российские медиа все чаще обсуждают именно риск скрытой съемки и проблемы с согласием людей, попадающих в кадр.

В результате вокруг умных очков формируется глобальный конфликт между удобством и приватностью: технология становится массовой быстрее, чем законы и правила успевают определить, где заканчивается бытовая съемка и начинается скрытое наблюдение.