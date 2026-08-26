Минобрнауки планирует завершить переход вузов на новую модель высшего образования в течение трех лет — об этом ведомство сообщило РИА Новости. Переход по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года.

Студенты, поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры, смогут доучиться по ним, а дипломы с квалификацией «бакалавр» и «магистр» останутся действующими документами о высшем образовании.

Пилотный проект перехода на новую систему стартовал в 2023 году, сегодня в нем участвуют 17 вузов. По проекту студенты получают базовое высшее образование сроком от 4 до 6 лет и специализированное — от 1 до 2 лет. Выпускники уровня специализированного образования, приравненного к магистратуре, уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца.

А с 1 сентября 2026 года в российских школах начинает действовать новый запрет — на использование мобильных телефонов на учебных занятиях. Соответствующий приказ подписал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает ТАСС. Пользоваться гаджетами на уроках разрешат только в экстренных ситуациях и при угрозе жизни или здоровью. Порядок использования телефонов на переменах школы будут устанавливать самостоятельно.