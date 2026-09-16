Центральный окружной суд Сеула обязал Северную Корею выплатить властям Южной Кореи более 44,6 млрд вон (около $32,5 млн) за уничтожение межкорейского офиса связи в Кэсоне. Решение вынесено в среду, 16 сентября, сообщает Korea Herald.

«Ответчик обязан выплатить истцу 44,6 млрд вон с учетом процентов за просрочку», — говорится в тексте решения.

Помимо основной суммы, суд начислил проценты: 5% годовых — за период с 16 июня 2020 года, дня взрыва, по 7 июня 2025 года, и 12% годовых — с 8 июня 2025 года и до полного погашения долга.

Решение стало первым случаем, когда иск против КНДР выиграло само правительство Южной Кореи, а не частное лицо: ранее в судебном порядке добивались компенсации от КНДР отдельные истцы — в частности, по делам о нарушениях прав человека, отмечает India Today.

Формально сторонами процесса выступили Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика. Издание также называет решение во многом символическим: практических механизмов принуждения северокорейской стороны к выплате не существует, и остается неясным, как Сеул намерен добиваться его исполнения.

Офис совместной связи открылся в Кэсоне в сентябре 2018 года в рамках Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля того же года бывшим президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Здание построили на северокорейской территории еще в 2007 году на южнокорейские бюджетные средства (порядка 18 млрд вон): изначально оно служило межкорейским офисом экономического сотрудничества и площадкой для переговоров, а затем было переоборудовано под представительство связи.

После открытия объект стал основным каналом коммуникации между двумя странами, однако регулярные встречи официальных лиц прекратились после провала второго американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале 2019 года. В январе 2020 года здание опустело: Пхеньян закрыл границу из-за пандемии COVID-19, а южнокорейский персонал вернулся домой.

16 июня 2020 года северокорейская сторона взорвала постройку, обвинив Сеул в том, что южнокорейские власти не остановили северокорейских дезертиров, запускавших через границу воздушные шары с листовками, содержащими критику КНДР. Взрыв также повредил соседний центр совместной поддержки.

Правительство Южной Кореи подало иск в июне 2023 года — незадолго до истечения трехлетнего срока давности, назвав снос противоправным и насильственным актом, подорвавшим взаимное уважение и доверие между странами. По оценке Министерства объединения, ущерб гособъектам на тот момент составил около 44,7 млрд вон: 10,25 млрд пришлось на сам офис связи и 34,45 млрд — на поврежденный центр поддержки.

Рассмотрение дела в первой инстанции затянулось из-за невозможности вручить северокорейской стороне судебные документы. В декабре 2024 года суд одобрил их вручение через публичное уведомление, после чего разбирательство продолжилось.

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что уважает решение суда, и призвало возобновить межкорейский диалог, чтобы «все вопросы между Югом и Севером решались через переговоры и сотрудничество», сообщает India Today.

Иск подавали при предыдущем правительстве Южной Кореи. Пхеньян пока не комментировал решение.