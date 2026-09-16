Администрация Дональда Трампа готовит продажу Израилю 40 тыс. мощных авиабомб весом около 2 тыс. фунтов каждая. Стоимость пакета оценивается в $2,8 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Сделка пока не утверждена окончательно.

В пакет планируют включить 20 тыс. бомб MK-84 и еще 20 тыс. BLU-117. О предстоящей продаже уже неформально уведомлены профильные комитеты Конгресса, которые рассматривают крупные оружейные сделки США. Госдепартамент и посольство Израиля на момент публикации комментариев Reuters не предоставили.

Associated Press уточняет, что большую часть закупки предполагается оплатить через программу Foreign Military Financing. По этой схеме Вашингтон предоставляет союзнику американские бюджетные средства, которые затем используются для приобретения вооружений у производителей из США.

Боеприпасы этого класса могут применяться против укрепленных и подземных целей, а при использовании в населенных районах способны причинять значительный ущерб. Поставки таких бомб Израилю ранее становились предметом споров в Вашингтоне из-за опасений по поводу жертв среди мирного населения в секторе Газа. В 2024 году администрация Джо Байдена приостановила одну из партий, однако после возвращения в Белый дом Трамп снял это ограничение.

Нынешний пакет станет продолжением серии крупных оружейных соглашений между США и Израилем. В феврале 2025 года Госдепартамент одобрил возможную продажу Израилю более 35,5 тыс. корпусов бомб MK-84 и BLU-117, а также 4 тыс. проникающих боевых частей I-2000 общей стоимостью около $2,04 млрд.

Новый пакет обсуждается на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке и критики американских поставок вооружений Израилю внутри США. При этом сама передача 40 тыс. бомб пока остается планируемой сделкой: окончательные условия и сроки поставок публично не раскрыты.