Парижский суд присудил Ким Кардашьян символическую компенсацию в размере €1 по делу о вооруженном ограблении 2016 года, когда у нее похитили украшения стоимостью более $6 млн. Именно такую сумму знаменитость сама попросила взыскать с части осужденных, сообщает Reuters.

Ограбление произошло во время Недели моды в Париже. Пятеро мужчин, некоторые из которых были переодеты полицейскими, проникли в Hôtel de Pourtalès, связали Кардашьян и угрожали ей оружием. Среди похищенного оказалось обручальное кольцо стоимостью около $4 млн, подаренное ей тогдашним мужем Канье Уэстом, ныне известным как Ye. Большую часть украшений так и не нашли.

Во Франции участников группы прозвали «дедушками-грабителями» из-за их возраста. На момент преступления ограбление Кардашьян считалось крупнейшим во Франции за два десятилетия. В 2025 году суд признал виновными восемь человек, связанных с нападением. Организатор преступления Омар Аит Хедаш получил три года тюрьмы.

Во время процесса Кардашьян рассказывала, что была уверена, что погибнет. В суде она заявила, что простила организатора ограбления, однако подчеркнула, что это не избавило ее от последствий пережитой травмы. Символический €1 она потребовала не как возмещение стоимости драгоценностей, а как признание ответственности виновных.

Такую же компенсацию в €1 получила стилист Симона Харуш, которая находилась рядом во время нападения. При этом бывшему администратору отеля, также признанному пострадавшим, суд присудил около €110 тыс. вместо запрошенных €500 тыс. Сам отель получил €50 тыс.