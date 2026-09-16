В России до 2035 года планируют построить семь мультирежимных учреждений ФСИН, которые объединят под одной системой СИЗО, тюрьму и изолированные участки колоний разных режимов, об этом сообщает Интерфакс. Новые комплексы должны постепенно заменить часть старых исправительных учреждений, следует из федеральной целевой программы развития УИС.

Новые учреждения появятся в Калужской, Астраханской и Тюменской областях, Татарстане, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области, которую Россия включила в свой состав в 2022 году; Украина и большинство государств мира аннексию не признают. Большинство комплексов рассчитают примерно на 3 тыс. мест, объект в Херсонской области — на 2,5 тыс.

Всего в помещениях, работающих как следственные изоляторы, предусмотрено 5 380 мест, еще 15 120 — в участках исправительных колоний. Ранее программа предполагала строительство только трех учреждений такого типа.

Первый комплекс планируют открыть в Татарстане к 2030 году. В нем разместят участки общего и строгого режимов, женскую и воспитательную колонии, исправительный центр и СИЗО. Министр юстиции Константин Чуйченко называл проект инновационным и говорил, что там будут использоваться передовые технологии и новые подходы к безопасности и условиям содержания.

Помимо камер и жилых помещений, проекты предусматривают залы судебных заседаний, помещения для прокуратуры, адвокатов и общественных наблюдательных комиссий. Новые учреждения хотят размещать вне городской застройки, но рядом с транспортными магистралями. Например, создание комплекса возле Улан-Удэ позволит вывести из города СИЗО и четыре учреждения лишения свободы, а возле Читы — СИЗО и пять учреждений.

Модернизация связана и с возрастом существующей инфраструктуры. В правительственной программе отмечается, что значительная часть зданий уголовно-исполнительной системы была построена еще в середине XX века, а 127 режимных корпусов СИЗО эксплуатируются более ста лет.

Первый проект в Татарстане должны реализовать в 2027—2030 годах, комплекс в Калужской области — к 2031-му, остальные пять — к 2035 году.