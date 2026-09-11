В российских колониях содержатся 16 граждан США. Об этом рассказал директор ФСИН Аркадий Гостев на XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ в Казани, сообщает «Интерфакс».

По словам Гостева, большинство из них осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, против половой неприкосновенности, контрабандой, незаконным пересечением российской границы и насилием.

Руководитель ведомства добавил, что всего в учреждениях ФСИН находятся около 25 тыс. иностранцев. По его словам, из граждан стран СНГ 4,5 тыс. содержатся в изоляторах, еще около 14,1 тыс. — в колониях. С 2024 года число иностранцев в местах лишения свободы сократилось, что Гостев связал с общим снижением преступности.

Глава ФСИН также рассказал, что в России работают 397 исправительных центров, где отбывают наказание около 28 тыс. человек. Средняя зарплата осужденных там на 1 сентября составляет 44 тыс. рублей.

Как уточняет РИА Новости, около 65-70% исправительных центров созданы на базе предприятий, использующих труд осужденных к принудительным работам. Остальные действуют при учреждениях ФСИН. Осужденные могут работать в туристическом бизнесе, на спортивных объектах, в ЖКХ и строительстве.

В августе Россия освободила из-под стражи бывшего американского морпеха Роберта Гилмана. Как сообщал Reuters со ссылкой на американских чиновников, президент Владимир Путин одобрил его помилование по гуманитарным соображениям. Власти США заявляли, что освобождение не было обменом.

Гилмана задержали в Воронеже в январе 2022 года после инцидента в поезде Сухум — Москва. Сначала его приговорили к 4,5 года колонии по делу о применении насилия к полицейскому. Затем против американца возбудили несколько новых уголовных дел — о нападениях на сотрудников УФСИН, инспектора СИЗО и следователя. В октябре 2024 года суд назначил ему семь лет и один месяц колонии, а в декабре 2025-го срок увеличили до десяти лет строгого режима.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по обмену задержанными, арестованными и осужденными между Москвой и Вашингтоном продолжается и остается в повестке российско-американских контактов, в том числе на высшем уровне. Он напомнил, что Гилмана освободили после обращения президента США Дональда Трампа, и подчеркнул: «Эта работа продолжается».

В 2026 году Россия и западные страны также провели обмен французского исследователя Лорана Винатье* и российского баскетболиста Даниила Касаткина. Винатье был освобожден в Москве 8 января, Касаткин в тот же день вышел из тюрьмы во Франции.

В феврале 2025 года Россия передала США бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного на 14 лет по делу о контрабанде наркотиков; Вашингтон освободил россиянина Александра Винника, обвинявшегося в отмывании денег.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов