Токио рассчитывает добиться от Москвы возобновления специального порядка поездок японских граждан на южные Курильские острова без оформления виз. Речь идет прежде всего о гуманитарных поездках бывших жителей островов и их родственников для посещения могил, сообщили в посольстве Японии в Москве.

«Мы намерены, в частности, настойчиво продолжать усилия для того, чтобы добиваться от российской стороны скорейшего возобновления посещения могил на данных островах с сугубо гуманитарной точки зрения», — заявили в диппредставительстве.

Под «безвизовыми поездками» в данном случае понимается не обычный туристический безвиз, а специальный механизм, созданный Москвой и Токио для бывших японских жителей островов и членов их семей. Японский МИД указывает, что посещения захоронений проводились с 1964 года, а к концу 2020-го в них приняли участие 4 851 человек.

Поездки фактически остановились во время пандемии коронавируса. В марте 2022 года Россия объявила о прекращении программы четырехсторонних обменов и других связанных с островами механизмов в ответ на меры Токио после начала боевых действий на Украине. Япония тогда заявила официальный протест.

Речь идет о Кунашире, Итурупе, Шикотане и группе островов Хабомаи. Россия контролирует эти территории и включает их в состав Сахалинской области. Япония оспаривает российский суверенитет над ними и называет их «северными территориями». Территориальный вопрос десятилетиями остается одним из основных препятствий для заключения мирного договора между Москвой и Токио.

О реакции российской стороны на новое заявление японского посольства на момент публикации не сообщалось.