На Таймыре ввели режим чрезвычайной ситуации после разлива дизельного топлива в поселке Сындасско, в отношении владельца поврежденной цистерны возбудили уголовное дело о нарушении экологических правил. Об этом сообщает ТАСС.

«Введен режим “чрезвычайная ситуация” в целях защиты населения и территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа, ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с разливом дизельного топлива в Хатангский залив», — говорится в сообщении единой дежурно-диспетчерской службы округа.

Указ о введении регионального уровня реагирования на ЧС подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В пресс-службе краевого правительства со ссылкой на МЧС уточнили, что «угрозы жизни и здоровью населения нет». «Нефтепродукты не попали в водоем, откуда жители поселка берут воду», — добавили там.

Причиной аварии стал шторм: из-за подъема уровня воды в Хатангском заливе резервуар на береговой линии подтопило и повредило. В нем хранилось топливо для местной дизельной электростанции. Горюче-смазочные материалы вылились и попали в залив.

Первоначально сообщалось о 170 т разлившегося топлива, однако позже данные были уточнены: речь идет о порядка 200 т, точный объем еще устанавливается.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов (ст. 246 УК РФ)», — рассказал агентству собеседник в правоохранительных органах региона, уточнив, что цистерна принадлежит компании «Таймыр Альянс Трейдинг».

По информации властей, запаса топлива хватит на 10 дней, а в ближайшее время в поселок доставят новую партию из Хатанги. Явных признаков ущерба окружающей среде пока не обнаружено, сообщил ТАСС глава Таймырского Долгано-Ненецкого округа Алексей Членов. По его словам, в поселок направили специалистов надзорных и экспертных органов для отбора проб — дополнительную оценку ситуации дадут по итогам лабораторных исследований.

Сындасско — один из самых северных населенных пунктов России, расположенный на берегу Хатангского залива моря Лаптевых. Там проживает порядка 500 человек.