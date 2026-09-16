Палата представителей США приняла резолюцию, требующую прекратить участие американских вооруженных сил в боевых действиях против Ирана без отдельного разрешения Конгресса. Документ поддержали 220 конгрессменов, против выступили 204, следует из официальных результатов голосования.

За резолюцию проголосовали все 213 присутствовавших демократов и семь республиканцев. Это уже третья попытка Палаты представителей ограничить военные действия администрации Дональда Трампа против Ирана с начала конфликта.

Документ H.Con.Res.93 основан на законе о военных полномочиях и предписывает президенту вывести американские силы из боевых действий против Ирана, если их применение не будет отдельно санкционировано Конгрессом. Инициатором резолюции выступил демократ Сет Моултон, служивший в Корпусе морской пехоты во время войны в Ираке.

«Помните, как Дональд Трамп говорил, что эта война продлится всего несколько недель?» — заявил Моултон во время обсуждения.

Председатель комитета Палаты по иностранным делам республиканец Брайан Маст, напротив, утверждал, что Иран продолжает представлять угрозу США и прекращение операций сейчас было бы преждевременным.

Голосование прошло на фоне растущих расходов на конфликт. По данным Бюджетного управления Конгресса, к 1 августа военные действия обошлись США более чем в $38 млрд, а дальнейшие расходы оцениваются в $2—3 млрд ежемесячно. В ведомстве также ожидают, что последствия конфликта добавят около 0,5 процентного пункта к инфляции в начале 2027 года.

Боевые действия США против Ирана продолжаются с 28 февраля. За это время Конгресс неоднократно пытался ограничить полномочия Белого дома. В июне и июле Палата уже принимала похожие резолюции; Сенат также поддерживал требование прекратить войну, однако позднее изменил позицию. Новое решение Палаты само по себе не прекращает боевые действия и вновь открывает спор о разграничении военных полномочий президента и Конгресса.