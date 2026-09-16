США получили долгосрочный доступ к месторождениям Венесуэлы с доказанными запасами около 65 млрд баррелей нефти. Частной North American Blue Energy Partners предоставлены концессии на 17 месторождений сроком на 100 лет, а американское правительство получило долю и особые права в проекте, пишет Financial Times.

Белый дом называет соглашение «крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории» и утверждает, что оно дает США контроль над ресурсной базой, превышающей нынешние доказанные нефтяные запасы на американской территории. Вашингтон также получил гарантированные права на закупку части добываемой нефти по льготным условиям.

По данным Reuters, правительство США закрепило за собой 35% в NABEP с помощью специальной структуры, которая должна защищать долю от размывания при привлечении нового капитала. Кроме того, Пентагон получил преимущественное право на закупку нефти компании: часть объемов может поступать по себестоимости, остальные — по рыночным ценам.

NABEP планирует вложить до $100 млрд в восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Компания рассчитывает резко нарастить добычу на месторождениях, часть которых ранее находилась под управлением структур, связанных с Россией и Китаем, следует из материалов Белого дома.

При этом сама конструкция сделки вызывает споры. Financial Times отмечает вопросы к ее прозрачности, юридической устойчивости и способности пережить смену власти как в Вашингтоне, так и в Каракасе. Критики также считают, что столь длительные концессии могут вызвать в Венесуэле новый спор о контроле над природными ресурсами.

Сделка приобретает дополнительное значение на фоне дорогой нефти и нестабильности на Ближнем Востоке. Вашингтон рассчитывает, что рост венесуэльской добычи позволит увеличить поставки тяжелой нефти на американские НПЗ и со временем снизить давление на цены топлива внутри США.