Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поручить профильным ведомствам урегулировать вопросы, связанные с учебой и отдыхом детей из приграничных и прифронтовых регионов. Копия письма есть в распоряжении RTVI.

В обращении говорится, что экспертный совет комитета по защите семьи предоставил информацию о ситуации на приграничных территориях, которые «подвергаются регулярным обстрелам со стороны военных формирований ВСУ, и о связанных с этим системных проблемах обеспечения прав и законных интересов детей, находящихся в “красной”, “желтой” и “серой зонах”».

«Согласно полученным данным, несовершеннолетние, проживающие в опасных зонах Брянской, Белгородской и Курской областей, Крыма, Донбасса, Запорожья, Херсона и Харьковской области, лишены возможности посещать школы и детские сады, а также летние оздоровительные лагеря. Дети не получают полноценное образование, находятся в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких. Из обращения следует, что такое положение дел связано, в том числе, с отсутствием единой системы эвакуации и содержания детей из названных зон», — сообщается в письме.

Останина добавила, что, согласно выводам экспертного совета, проблемы связаны со следующими факторами:

отсутствием единой системы эвакуации и содержания детей в перечисленных зонах;

дефицитом образовательных услуг для детей в зонах боевых действий;

отменой системы летнего отдыха для детей из прифронтовых регионов;

отсутствием правовой базы для временного размещения детей на безопасных территориях;

дефицитом квалифицированной психологической поддержки несовершеннолетних;

несоответствующими условиями в пунктах временного размещения.

Глава комитета попросила Мишустина дать поручение Минпросвещения, Минюсту, Минтруду, Минздраву и Минстрою — совместно с руководством регионов — в приоритетном порядке проработать предложения из обращения и доложить комитету о принятых мерах.

В приложенной к письму справке экспертного совета комитета отмечается, что очное обучение вблизи линии боевого соприкосновения сопряжено с прямой угрозой жизни детей и учителей, и это затрагивает порядка 50 школ и около 9,7 тыс. учеников.

По мнению специалистов, полностью перейти на дистанционное обучение тоже не выход — из-за перебоев с электричеством и связью школьники, особенно младшие, теряют базовые навыки чтения и письма.

При этом, отмечают эксперты, удары приходятся не только по территориям у самой линии фронта, но и в тылу региона, так что переезд в более удаленные муниципалитеты снижает риски, но не устраняет их.

Кроме того, к письму приложено и обращение инициативной группы из Запорожья. По словам его авторов, власти Бердянска говорят, что «все хорошо» и открывают школы для отчетности, но при этом родители сами переводят деньги на генераторы и бензин для них.

Авторы обращения также указывают на отсутствие единого механизма эвакуации и временного размещения детей, отмену прошлогодней системы летних путевок для прифронтовых регионов и нехватку психологической помощи именно детям. Отдельная проблема — юридическая: чтобы передать ребенка на время проверенной семье или волонтерам, родителям нужна нотариальная доверенность, а найти нотариуса и добраться до него под обстрелами и дронами часто невозможно.

Инициативная группа предлагает дать особый статус детям из приграничья, создать правовую основу для их эвакуации и обучения, а также организовать патронажные семьи.

Экспертный совет комитета предлагает свое решение — создать федеральный резерв мест для таких детей во всероссийских детских центрах и других федеральных организациях с круглогодичным проживанием, бесплатно для семей. В качестве временной меры для самого региона в справке названы конкретные площадки: центр «Маяк», центр военно-спортивной подготовки «Воин», детский центр «Красная гвоздика» в Бердянске (филиал «Артека») и бердянский санаторий — в сумме около 1150 мест.

Вместе с тем, как признают авторы справки, этого недостаточно для покрытия всех нужд, а размещение детей в пределах региона не исключает риска новых ударов по гражданской инфраструктуре.