Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник к югу от Мекки до его входа в закрытое воздушное пространство города. Саудовская коалиция заявила, что аппарат принадлежал хуситам и назвала произошедшее второй попыткой атаки на Мекку. Хуситы это отрицают, сообщает Reuters.

По словам представителя коалиции Турки аль-Малики, беспилотник был перехвачен вечером 15 сентября южнее города. В саудовской версии произошедшего аппарат направлялся к запретной зоне над Меккой. Безопасность города, где находятся главные святыни ислама и куда ежегодно прибывают миллионы паломников, аль-Малики назвал «красной линией».

В коалиции утверждают, что это уже вторая попытка хуситов атаковать Мекку. Первой там считают запуск баллистической ракеты в июле 2017 года. Представители хуситов, со своей стороны, отвергли утверждение о намерении наносить удары по Мекке или другим религиозным объектам.

Инцидент произошел на фоне серии атак по территории Саудовской Аравии. По данным коалиции, ранее удары ракетами и дронами по Хамис-Мушайту, Абхе и Таифу привели к ранениям 13 мирных жителей, повреждения получили семь домов и два автомобиля.

Напряженность затрагивает и нефтяную инфраструктуру королевства. После недавней атаки был остановлен нефтепровод East-West, который позволяет направлять сырье к Красному морю в обход Ормузского пролива. На фоне проблем с судоходством через Ормуз и атак на саудовские объекты цены на нефть резко выросли.

Саудовский кабинет министров заявил, что страна оставляет за собой право защищать территорию, население и критически важную инфраструктуру в соответствии с международным правом.