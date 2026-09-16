Массовое использование нейросетей фактически превратило рынок труда в противостояние «машин против машин»: соискатели с помощью ИИ генерируют резюме, а работодатели такими же алгоритмами их отбраковывают. Об этом RTVI заявил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. По его мнению, исправить ситуацию может только возвращение к живому общению.

«Смотрите, во что сейчас превратился рынок труда — в битву машин. С одной стороны у нас есть куча нейронок, которые рисуют резюме с несуществующим опытом, искусственный интеллект берет и прилизывает ваше резюме», — сказал эксперт.

По его словам, работодатели ответили тем же: массово внедрили ATS-фильтры — системы автоматического отбора резюме, которые почти мгновенно отклоняют кандидата, если он формально не подходит по заданным параметрам.

«Это фильтры, которые позволяют сразу, моментально, за 0,15 секунды кидать отказ кандидату по резюме. В итоге вместо того чтобы люди общались с людьми, мы пришли к тому, что одни машины борются против других. Одна сторона, соискатели, с помощью нейронок делает резюме, другая с помощью нейронок фильтрует и быстренько отбраковывает кандидатов», — уточнил Мурадян.

Такая система, по словам эксперта, вводит в замешательство обе стороны: кандидаты не понимают, почему получают мгновенные отказы, а на работодателей при этом обрушиваются потоки откликов от людей, которые даже не читали вакансию и не смотрели, что им нейросеть написала в резюме.

«Это очень сильно усложнило рынок труда. Раньше было общение “человек — человек”, и ты понимал, кто перед тобой стоит, а сейчас это просто бездушные люди, которые, не вдумываясь, кликают по всем кнопкам подряд и откликаются на все вакансии сразу. И это не есть хорошо», — считает Мурадян.

По его мнению, выход из сложившейся ситуации у каждой из сторон свой.

«Работникам нужно самим научиться писать резюме, полагаться на свои силы. А работодателю нужно все же придумать какой-то человечный канал притока вакансий, чтобы, отбраковывая людей автоматически, не всматриваясь, не пропустить [между тем] очень и очень ценный бриллиант», — считает глава «Амалко».

На вопрос о том, какой вклад искусственный интеллект внес в сферу найма, Мурадян ответил кратко: «Пока что только суету навел».