Александр Овечкин появился в предвыборном ролике «Единой России», Украина предупредила о возможном сокращении расходов без зарубежной помощи, а США и Китай готовят новый раунд переговоров перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Что еще пишут западные СМИ — в утреннем обзоре RTVI.

Овечкин появился в предвыборном ролике «Единой России»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России» перед выборами в Госдуму 18—20 сентября, пишет The Telegraph. В видео хоккеист появился среди публичных сторонников партии вместе с Сергеем Лавровым, Маргаритой Симоньян и другими известными фигурами.

Публикация вызвала критику со стороны отдельных американских и канадских общественных деятелей. Бывший астронавт Терри Вертс призвал «Вашингтон Кэпиталз» расторгнуть контракт с Овечкиным, а американские власти — запретить ему въезд в страну. Это пока требования отдельных критиков: ни клуб, ни НХЛ, ни власти США о подобных мерах не объявляли.

Европа может не успеть заменить американские силы

Foreign Affairs: The Crumbling Defense of Europe

Европейские страны не смогут быстро заместить американскую авиацию, корабли и другие военные средства в случае сокращения присутствия США, считают авторы Foreign Affairs. Они спорят с подходом администрации Трампа, согласно которому европейские союзники должны взять на себя большую часть ответственности за собственную оборону.

Основной риск авторы видят не только в количестве военных, но и в конкретных системах: дозаправке самолетов в воздухе, противолодочной обороне и средствах дальнего удара. По их оценке, быстро восполнить такие возможности европейцам будет трудно, а сохранение американских ядерных гарантий не заменит обычные силы.

Украина предупредила о сокращении расходов без помощи

Украинскому бюджету могут потребоваться серьезные сокращения, если Верховная рада не примет законы, от которых зависит получение внешнего финансирования, сообщает Bloomberg. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, Киев пока не получил около $4 млрд от Евросоюза из-за задержки реформ.

Одновременно правительство оценивает дополнительную нехватку средств на оборону в $27 млрд. ЕС и МВФ требуют мер по сокращению теневой экономики и увеличению налоговых поступлений. Среди спорных инициатив — введение НДС на недорогие зарубежные посылки, которое власти считают способом выровнять условия для украинских производителей.

США и Китай спорят о сроках торгового перемирия

Министр финансов США Скотт Бессент готовится встретиться в Нью-Йорке с вице-премьером Китая Хэ Лифэном перед запланированной на 24 сентября встречей Трампа и Си. Главный спор — срок продления торгового перемирия: Пекин хочет сохранить его до конца президентского срока Трампа, Вашингтон предлагает шесть месяцев.

Перемирие предполагает взаимную отсрочку части ограничений. США отложили новые меры против китайских компаний, а Китай — дальнейшее ужесточение экспорта редкоземельных металлов. Американская сторона считает, что Пекин выполняет договоренности не полностью. Среди других тем переговоров — искусственный интеллект и возможное создание совместного торгового совета для определения товаров, по которым можно снизить пошлины.

Ирландия стала «слепой зоной» НАТО для российского теневого флота

Ирландские воды становятся одной из наиболее уязвимых зон европейской инфраструктуры на фоне активности судов, которые связывают с российским теневым флотом, пишет The Wall Street Journal. Через район вокруг острова проходит около 75% трансатлантических кабелей связи, обеспечивающих в том числе интернет и передачу финансовых данных.

При этом возможности самой Ирландии ограничены: у страны восемь патрульных кораблей, нет боевой авиации и собственных средств обнаружения подлодок. Ирландские военные сообщают о росте числа подозрительных судов, а в публикации также упоминается российский корабль «Янтарь», ранее замеченный рядом с подводной инфраструктурой. Дублин увеличивает военные расходы, но одновременно старается сохранить традиционный нейтралитет.

Германия готова жестче защищать рынок от Китая

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поддержать новые торговые меры против китайских компаний. По его словам, субсидии и низкие экспортные цены дают производителям из КНР преимущество перед европейскими конкурентами.

Среди обсуждаемых инструментов Bloomberg называет пошлины на гибридные автомобили, более строгую проверку инвестиций и усиление экспортного контроля. Для Германии это заметное изменение тона: раньше Берлин действовал осторожнее из-за тесных экономических связей с Китаем.

США и Тайвань готовят «ад» для возможного вторжения

США и Тайвань разрабатывают концепцию обороны острова с использованием большого числа сравнительно дешевых воздушных и морских беспилотников, пишет The Economist. План получил название Hellscape: предполагается, что дроны должны задержать возможное наступление и выиграть время для подхода американских кораблей и авиации.

При этом само наличие военного плана не означает решения Вашингтона вступать в возможный конфликт. Издание также указывает на ограничения стратегии: производство дронов пока недостаточно масштабно, а на Тайване продолжаются споры о том, сколько средств направлять на беспилотники, не ослабляя другие виды вооруженных сил.