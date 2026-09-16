Власти Пенсильвании подтвердили еще две смерти, связанные с корью, доведя их число с начала года до четырех. Оба умерших не были привиты, сообщил департамент здравоохранения штата. США в целом переживают худший год по заболеваемости корью с 1991 года.

Одним из умерших стал 18-летний житель округа Миффлин. По данным Associated Press, причиной смерти стало острое рассеянное энцефаломиелитное поражение — редкое осложнение после кори. Еще одна умершая — 40-летняя женщина из округа Джефферсон. Ранее власти подтвердили смерти двух младенцев в округе Ланкастер.

Первые две смерти стали для Пенсильвании первыми случаями, связанными с корью, за 35 лет, подчеркивал минздрав штата. Младенцы были слишком малы для плановой вакцинации, тогда как двое умерших взрослых, по данным властей, привиты не были.

Масштаб вспышки продолжает расти. К 14 сентября в Пенсильвании подтвердили 693 случая кори в 38 округах, 133 человека были госпитализированы. Менее 1% заболевших — четыре человека — были вакцинированы в соответствии с возрастом.

По стране ситуация также ухудшается. По данным CDC, к 10 сентября в США зарегистрировали 3 294 подтвержденных случая кори в 47 юрисдикциях. Associated Press называет 2026 год худшим для страны по распространению инфекции с 1991-го.

Американские врачи связывают возвращение кори прежде всего со снижением уровня вакцинации в отдельных сообществах. Две дозы вакцины MMR, по данным властей Пенсильвании, обеспечивают около 97% защиты от заболевания.