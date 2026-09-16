NASA опубликовало «Фото дня» с необычным фиолетовым полярным сиянием и сопроводило его историей о свете, способном превращать людей в деревья и оживлять статуи. Впрочем, речь идет не о новом космическом феномене, а о сюжете фантастического романа, следует из публикации NASA Earth Observatory.

Снимок под названием Purple Haze Aurora сделали с Международной космической станции 7 сентября. В момент съемки МКС находилась на высоте около 411 км над Кыргызстаном. На фотографии зеленые и фиолетовые полосы полярного сияния видны над ночной Землей. NASA выбрало кадр своим Earth Observatory Image of the Day на 16 сентября.

Необычный литературный заход появился из-за названия снимка. NASA напомнило, что одним из предполагаемых источников вдохновения для песни Джими Хендрикса Purple Haze считается научно-фантастический роман Филипа Хосе Фармера Night of Light. По сюжету книги каждые семь лет далекая планета погружается в странное фиолетовое сияние, способное менять физическую реальность.

Именно там, а не на Земле, свет превращает некоторых людей в деревья и оживляет статуи. NASA использовало эту историю как вступление к объяснению настоящего полярного сияния.

Кадр сделала астронавт NASA Джессика Меир. После наблюдения сияния она сама вспомнила Хендрикса и написала, что музыкант наверняка оценил бы настолько яркий фиолетовый цвет.

Реальная причина свечения значительно прозаичнее фантастического романа. Сияние возникло во время возмущения магнитосферы Земли, связанного с быстрым потоком солнечного ветра из корональной дыры и остаточным воздействием нескольких корональных выбросов массы. NOAA фиксировало в этот период слабые геомагнитные бури уровня G1.

Фиолетовые оттенки возникают, когда заряженные солнечные частицы взаимодействуют с атомами и молекулами в верхних слоях атмосферы. Кислород дает преимущественно зеленое и красное свечение, азот — синее и розовое, а смешение цветов может создавать фиолетовый оттенок.