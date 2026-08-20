США отказались от рискованной попытки спасти космическую обсерваторию Swift, которая неумолимо падает на Землю. Проблемы с управлением спутника-спасателя делают невозможным подъем орбиты телескопа, который сгорит в верхних слоях атмосферы.

В американской компании Katalyst Space Technologies заявили, что «продолжающиеся проблемы с позиционированием» спасательного аппарата Link помешают завершить миссию. Сам аппарат Link все еще работоспособен, и в компании надеются сблизить его с падающей обсерваторией, но уже в демонстрационных целях. «Несмотря на то, что миссия не завершится тем, на что мы изначально рассчитывали, NASA и Katalyst оценивают, какие задачи могут остаться впереди, — говорится в заявлении компании. — Мы будем работать, чтобы извлечь техническую и практическую ценность из аппарата».

«Это не тот исход, на который мы рассчитывали, но это не изменит того, почему эта миссия стоила попытки», — прокомментировал глава NASA Джаред Айзекман.

Орбитальный телескоп NASA Swift был запущен в 2004 году для регистрации гамма-всплесков — самых мощных взрывов во Вселенной. Но в последнее время из-за интенсивной солнечной активности обсерватория все быстрее снижается и рискует сгореть при входе в атмосферу уже этой осенью. С целью спасти телескоп NASA менее года назад заключило контракт стоимостью $30 млн со стартапом Katalyst на создание спутника, который должен был догнать Swift и сблизиться с ним, а затем поднять на желаемую высоту.

Несмотря на то, что на создание и запуск спутника было отведено рекордно короткое время, всего 9 месяцев, аппарат был успешно запущен 3 июля, и первые недели все шло по плану, пока спутник неожиданно не вышел из-под контроля. В компании не указали на точную причину, однако известно, что два из трех гиродинов (маховиков) спутника, служивших для ориентации, вышли из строя. Также у аппарата возникли проблемы с так называемыми двигателями на холодном газе, необходимыми для более точной ориентации. Это оставило инженерам возможность управлять спутником лишь тремя маломощными плазменными двигателями.

NASA ранее отключило все приборы Swift, чтобы замедлить падение обсерватории. Наблюдения полностью прекратились в феврале. Если спасательная операция прошла бы, как запланировано, телескоп стоимостью $500 млн вернулся бы в строй к сентябрю. Неудача со спасательной экспедицией теперь означает неминуемое завершение весьма успешной 22-летней астрофизической миссии Swift, которая значительно превысила изначально рассчитанные сроки работы, составлявшие всего два года.

Для США нынешняя миссия станет первой в своем роде. В 2022 году подобную космическую буксировку секретно провел Китай — тогда его экспериментальный аппарат «Шицзянь-21» состыковался с неработающим спутником навигационной системы и перевел его на орбиту захоронения.