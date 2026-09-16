Полиция индийского штата Гуджарат обнаружила сеть из 513 847 Gmail-аккаунтов и паролей, которые использовались с 2022 года и были связаны с рассылкой ложных сообщений о минировании. Теперь следователи намерены проверить, как такое количество учетных записей смогло обойти защитные механизмы Google, сообщает Reuters.

Расследование началось после письма о якобы заложенной бомбе, которое власти Гуджарата получили 10 сентября — за несколько дней до саммита БРИКС в Нью-Дели. Угроза оказалась ложной. В письме также упоминались страны, сотрудничавшие с Индией во время саммита.

Полиция задержала двух человек. Один из них, по данным следствия, поддерживал связь с покупателем в Бангладеш, который приобретал учетные записи партиями и частично расплачивался криптовалютой. Следователи также проверяют, могли ли аккаунты использоваться не только для лжеминирований, но и для других киберпреступлений.

Самая необычная деталь расследования связана с двухфакторной аутентификацией. По словам старшего сотрудника киберполиции Вивека Бхеды, каждый из выявленных фейковых аккаунтов использовал 2FA — дополнительный уровень защиты, который Google предлагает для предотвращения несанкционированного доступа. Теперь полиция пытается понять, как преступникам удалось организовать такую схему сразу для более чем полумиллиона учетных записей.

«Мы обратимся к Google и попросим внести изменения в политику, чтобы такие защитные механизмы нельзя было обходить», — заявил Бхеда.

По его словам, компанию также планируют официально включить в расследование. Google на запрос журналистов оперативно не ответил. Пока неясно, могут ли компании грозить какие-либо юридические последствия.

Reuters отмечает, что Индия уже изучает возможное использование других сервисов Google в преступных схемах. Ранее власти выявляли случаи финансового мошенничества с применением платформы Firebase.