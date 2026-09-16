Во дворах Москвы предлагают установить крытые гаражи для самокатов и велосипедов с розетками для электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой обратилась в мэрию зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет KP.RU.

Как считает депутат, это позволит освободить места в подъездах и квартирах, где жители привыкли хранить свой двухколесный транспорт. Она напомнила, что правила пожарной безопасности запрещают загромождать лестничные клетки.

Разворотнева также напомнила о случаях, когда электросамокаты загорались во время зарядки в квартире.

По мнению парламентария, велопарковки могли бы стать частью стандартного городского благоустройства, на которое выделяют деньги из бюджета или из сумм, собранных управляющими компаниями.

Однако вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ответном письме Разворотневой сообщил, что делать велогаражи общим стандартом нецелесообразно, поскольку не все дворы в них нуждаются.

Депутат согласилась, что решение нужно принимать не на уровне города, а на уровне общих собраний собственников жилья. При этом в случае положительного решения управа могла бы помогать жителям в установке велогаражей, как это происходит с установкой шлагбаумов во дворах, добавила она.

По данным газеты, самая дешевая велопарковка «под ключ» — с крышей из поликарбоната на паре металлических перекладин — стоит 50 тыс. рублей. Более красивые и качественные конструкции, например, с деревянной отделкой и электророзетками, обходятся в 200 тыс. рублей.

В столице насчитывается около 250 тыс. частных СИМ, к которым, помимо электровелосипедов и электросамокатов, относятся моноколеса. Число обычных велосипедов, судя по соцопросам среди москвичей, может превышать 3 млн, говорится в публикации.

«Если взять среднюю цену и умножить на число московских дворов, то получается солидная сумма в 3 млрд рублей. Но относительно городского бюджета это всего 0,05%», — заключает KP.RU.