Бывший президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи получил 25 лет тюрьмы за военные преступления, включая убийства и пытки во время конфликта 1998—1999 годов, сообщает Reuters.

По данным Reuters, суд связал Тачи в том числе с убийством 96 человек. Среди жертв были политические противники Армии освобождения Косово (АОК) и люди, которых подозревали в сотрудничестве с сербскими силовыми структурами. Сам 58-летний политик на протяжении процесса отрицал обвинения.

Вместе с Тачи перед судом предстали еще три бывших руководителя АОК — Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи. Обвинение касалось событий с марта 1998-го по сентябрь 1999 года в Косово и на территории северной Албании. В материалах суда речь шла о преследованиях, незаконных задержаниях, жестоком обращении, пытках, убийствах и насильственных исчезновениях.

Прокуратура просила назначить каждому из четырех обвиняемых по 45 лет лишения свободы. Процесс начался в апреле 2023 года, в нем выступили 134 свидетеля. Тачи и его соратники утверждали, что обвинение не представило доказательств их личной ответственности за преступления.

Тачи был одним из руководителей АОК во время конфликта с сербскими силами, а после войны стал одной из ключевых политических фигур Косово. Он занимал посты премьер-министра и президента, но в ноябре 2020 года ушел в отставку после утверждения обвинительного заключения и отправился в Гаагу.

В Косово процесс вызвал масштабные протесты сторонников бывшего президента, которые считают Тачи и других командиров АОК героями борьбы за независимость. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году; Белград ее не признает.

Отдельно против Тачи рассматривается дело о предполагаемом вмешательстве в работу правосудия и воздействии на свидетелей.