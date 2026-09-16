Россельхознадзор велел производителю «Ветбиохим» изъять из обращения и уничтожить всю 20-ю серию комплексной вакцины для собак «Мультикан-8», после укола которой питомцы стали массово гибнуть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение ведомства. Скан документа публикует Baza.

«ООО “Ветбиохим” необходимо организовать мероприятия по изъятию и уничтожению указанной серии вакцины с предоставлением документов об уничтожении в Россельхознадзор в установленный законодательством срок», — говорится в тексте.

Уведомление об изъятии вакцины из оборота также опубликовано на страницах некоторых региональных управлений Россельхознадзора, в частности, по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Там уточняется, что во время проверки препарата «Мультикан-8» специалисты выявили несоответствие образцов 20-й серии критериям качества. В управлении призвали незамедлительно сообщать ведомству, если несмотря на распоряжение вакцину 20-й серии заметят в продаже или использовании.

Хозяева собак стали массово жаловаться на резкое ухудшение состояния питомцев в августе — вскоре после начала плановой вакцинации препаратом «Мультикан-8» в государственных ветклиниках. Большинство обращений поступило из Ярославской области; жалобы также приходили из Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской и Белгородской областей, Москвы и Подмосковья, Петербурга и Кубани.

В конце августа глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что, по предварительным данным, при производстве вакцины «могло быть нарушение технологии».

«Это серьезно, вплоть до отзыва о лицензии», — сказал он журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

31 августа ведомство совместно с прокуратурой начало внеплановую проверку производителя, а обращение серии №20 приостановили. Как сообщало РИА Новости, «Ветбиохим» в свою очередь уведомил Россельхознадзор, что сам отозвал эту серию из оборота; коды препарата заблокировали в системе маркировки «Честный знак», чтобы его нельзя было продать.

По данным Baza, число заявлений о гибели собак после укола к настоящему моменту превысило 300 и продолжает расти. 10 сентября владельцы погибших питомцев рассказали телеграм-каналу, что «Ветбиохим» в ответ на претензии начал приглашать их на личные встречи в офис и предлагать компенсацию от 300 тысяч рублей — в обмен на подписание соглашения о неразглашении.

Это спровоцировало раскол среди хозяев погибших животных: часть из тех, кто получил выплату, перестала выходить на связь, а некоторые чаты, где собирали жалобы и готовили коллективные иски, были удалены целиком. По словам одного из собеседников канала, в соглашении «Ветбиохима» прописана «суровая ответственность» за разглашение его условий.