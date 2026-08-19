В начале августа в государственных ветеринарных клиниках прошла плановая вакцинация собак отечественным препаратом «Мультикан-8» от компании «Ветбиохим». Через несколько дней владельцы животных начали сообщать о резком ухудшении их состояния и случаях гибели. Как развивается эта история — в материале RTVI.

По словам хозяев собак, на третий-четвертый день после прививки появлялись первые симптомы — обильное слюнотечение, непрекращающийся скулеж, судороги, отказ от еды и воды, рвота с кровью и диарея. Многие собаки начинали проявлять агрессию по отношению к самим себе — выгрызали раны на лапах на месте укола.

География случаев быстро расширялась: сначала тревожные сигналы поступали из Ярославля, Рыбинска, Мышкина и Переславля-Залесского. По данным чата, который создали пострадавшие владельцы, к 17 августа умерли 20-25 собак, еще несколько находились в тяжелом состоянии. Вакциной «Мультикан-8» из партии №20 в Ярославской области привили в общей сложности около сотни животных.

Аналогичные случаи фиксировались и в других регионах. В Тюменской области после вакцинации тем же препаратом в остром состоянии оказался годовалый той-пудель. В Калининграде после укола «Мультикан-8» погиб американский булли — по данным близких хозяйки животного, его привили вакциной из партии №36, а не №20.

Что рассказывают хозяева заболевших и умерших собак

Один из первых летальных исходов после вакцинации описала жительница Рыбинска, у которой погибли два щенка.

«Под вопросом ставится бешенство, вскрытие будет только на следующей неделе», — написала женщина.

Жительница Ярославля по имени Татьяна вакцинировала «Мультиканом-8» двух своих собак. Обе вскоре заболели. Ветеринары сделали им рентген, УЗИ и анализы, но не смогли поставить диагноз. Одно из животных умерло под капельницами.

Похожую историю рассказала женщина по имени Рената, которая привила свою собаку в ярославской государственной ветклинике №2. Первые симптомы появились через четыре дня: животное скулило по ночам и поджимало лапу, врачи сначала предположили аллергическую реакцию.

«По результатам анализов — есть какое-то воспаление. Назначили противовоспалительные. На следующий день собака без сил лежала на боку, дергала лапками, взгляд в никуда. Не ела, не пила, даже принудительно через шприц. Вчера вечером умерла», — поделилась владелица животного.

По ее словам, ранее ее собаку уже прививали «Мультиканом-8», но без всяких проблем. Женщина предположила, что это может свидетельствовать о проблемах с одной конкретной поставкой вакцины.

Один из пострадавших владельцев по имени Антон рассказал, что узнал в ветеринарной клинике Рыбинска о двенадцати собаках, погибших после вакцинации этим препаратом.

«Сейчас только из клиники, писал заявление, спросил у них, сколько собак в Рыбинске умерли от вакцины. Сказали, 12 штук были привиты этой вакциной — и все умерли», — заявил он.

Как отреагировали производители вакцины и органы власти

Согласно официальному описанию на сайте производителя, «Мультикан-8» состоит из сухого и жидкого компонентов:

сухой — живая вакцина на основе аттенуированных штаммов вируса чумы собак, аденовируса типа 2, парвовируса и коронавируса,

жидкий — инактивированная вакцина из штаммов лептоспир серогрупп Icterohaemorrhagiae, Canicola и Grippotyphosa, а также инактивированного штамма вируса бешенства с адъювантом.

Иммунитет у привитых животных должен формироваться через две-три недели после вакцинации и сохраняться от полугода до восьми месяцев у молодняка и от года до 15 месяцев у взрослых собак.

Согласно инструкции, срок годности препарата составляет 18 месяцев при хранении в сухом темном месте при температуре от +2°C до +8°C.

В пресс-службе ярославского областного ГБУ «Центр ветеринарии» сообщили, что вакцину серии №20, произведенную 14 июня 2026 года, закупили напрямую у производителя и перевозили в необходимом температурном режиме с автоматическим оформлением контрольного чек-листа, однако при использовании препарата у животных проявились поствакцинальные осложнения.

С 14 августа учреждение прекратило использовать вакцину и направило информацию о последствиях, возникших от прививок, в Россельхознадзор.

Компания «Ветбиохим» приняла решение отозвать 20-ю серию вакцины из оборота во всех регионах до выяснения всех обстоятельств.

«Мы производим отзыв 20-й серии указанной вакцины до выяснения всех обстоятельств. Вся необходимая информация подготовлена для отправки в Россельхознадзор», — сообщили в компании.

Производитель направил своих специалистов в Ярославскую область для изучения ситуации на месте, начал повторный контроль качества спорной партии и условий производственного процесса, а архивные образцы вакцины передал в государственный аккредитованный орган для независимой экспертизы.

В «Ветбиохиме» подчеркнули, что сам факт вакцинации не может служить достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением препарата и гибелью животных: по словам представителей компании, такая связь либо ее отсутствие может быть установлена только по результатам комплексного исследования всех обстоятельств каждого случая.

Россельхознадзор 19 августа сообщил, что обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия. В ведомстве отметили, что официальных обращений граждан о нежелательных реакциях у домашних животных после применения препарата к ним не поступало, но партия вакцины уже изъята из оборота.

Позже стало известно, что прокуратура России подключилась к проверке после получения обращения от Россельхознадзора.

Что говорят эксперты

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с 360.ru обратил внимание, что препарат давно использовался и проходил все необходимые токсикологические испытания.

«Не все эту вакцину любили. Может быть, была несколько жестковата иммунизация, но смертельных случаев не было, кроме единичных по вине самого ветеринарного врача», — подчеркнул он.

По словам специалиста, реакция на препарат обычно либо проявляется в течение 15 минут после укола, либо позже в виде легких симптомов заболевания, для борьбы с которым предназначена прививка. Поэтому повышение температуры через два-три дня — не редкость, подчеркнул Шеляков.

При этом описанные хозяевами симптомы, по мнению ветеринара, вызывают много вопросов, но точно не похожи на бешенство. Он также не исключил, что препарат мог испортиться из-за нарушения логистических цепей или неправильного обращения с ним.

«Симптомы, честно говоря, загадочные», — резюмировал специалист в разговоре с 360.ru.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил «Вечерней Москве», что «Мультикан-8» уже давно зарекомендовал себя в ветеринарной практике.

«Я лично и многие другие питомники используем эту вакцину более десяти лет, и за это время она не приводила к проблемам со здоровьем. Даже при контакте с заболевшими животными привитые не заражались. Поэтому еще нужно разобраться, точно ли вакцина стала причиной смерти животных», — считает он.

По словам кинолога, только в двух случаях вакцина может спровоцировать осложнения в виде рвоты с кровью, диареи, судорог, высокой температуры и отеков — при нарушении условий транспортировки или неправильном хранении. Сам завод-производитель оснащен современным оборудованием и соблюдает санитарные нормы, подчеркнул Уражевский.

Он также призвал владельцев собак не отказываться от вакцинации питомцев, поскольку непривитые щенки в 90% случаев погибают от чумы плотоядных.

Ветврач из Переславля-Залесского Татьяна Зинкина, принявшая двух собак с похожими симптомами (одну из них впоследствии пришлось усыпить в другой клинике), высказала свою версию произошедшего.

«Скорее всего, это поствакцинальное бешенство или поствакцинальный энцефалит. Как правило, связан с недостаточной инактивацией при производстве вируса бешенства в вакцине. Диагноз ставится при вскрытии мозга — желательно, чтобы собака своей смертью умерла, — и постановки РИФ», — отметила она.

Пермский ветеринар-блогер Илья Мартышенко в разговоре с 59.ru указал, что на данный момент нет подтвержденных результатов экспертизы, которые бы однозначно доказывали, что именно вакцина стала причиной тяжелого состояния или гибели собак, поэтому делать окончательные выводы преждевременно.

Специалист посоветовал владельцам, заметившим резкое ухудшение состояния питомца после прививки, не откладывать обращение к ветеринару, а также проверить в ветеринарном паспорте название препарата, серию и номер партии — и при выявлении именно 20-й серии внимательно наблюдать за самочувствием животного.