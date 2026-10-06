В Москве по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело об использовании заведомо поддельного паспорта качества для одной серии ветеринарной вакцины. Об этом сообщило столичное надзорное ведомство.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о компании «Ветбиохим» — частном предприятии по производству комплексной вакцины для собак «Мультикан-8».

В образцах 20-й серии вакцины ранее обнаружили живой вирус смертельной для собак болезни Ауески.

Болезнь Ауески — это остро протекающая инфекция у свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, собак, кошек, лисиц, соболей, норок, хорьков, песцов, енотовидных собак и грызунов. У большинства характерными признаками болезни являются зуд и расчесывание, возбудимость или угнетение, слюнотечение, нарушение координации, дрожь, судороги, параличи. Эффективного лечения болезни нет. У собак она приводит к гибели за 2—4 дня.

Проверку качества препарата провели после массовых жалоб из десятков регионов РФ на то, что после укола питомцы умирали в мучениях. Россельхознадзор велел изъять всю 20-ю серию из обращения и уничтожить.

Как сообщила прокуратура, в ходе проверки было обнаружено, что при вводе в оборот ветеринарного препарата в электронной информационной системе разместили заведомо подложный паспорт качества компании-изготовителя. В связи с этим возбуждено дело по ч. 5 ст. 327 УК. Максимальное наказание по ней — арест на полгода.

Ведомство контролирует ход и результаты предварительного расследования.

О том, что паспорт качества вакцины «Мультикан-8» может быть фиктивным, сообщил еще 22 сентября источник «Известий». В пресс-службе «Ветбиохима» в тот же день заявили, что компания готовит документы для суда.

«Коммерсантъ» писал, что «Мультикан-8» достаточно широко применялся ветеринарами. По данным независимой аналитической компании RNS Pharma, за первое полугодие 2026 года на долю этой вакцины приходилось почти 19% в натуральном выражении и 23,4% в денежном выражении от всего объема рынка аналогичных препаратов.

По сведениям «Базы», с августа в регионах России после введения вакцины «Мультикан-8» погибли более 300 собак.