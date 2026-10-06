Видео с группой вооруженных мужчин, предположительно связанных с мексиканским Картелем нового поколения Халиско (CJNG), распространилось в соцсетях. На записи один из бойцов произносит боевой лозунг в поддержку CJNG и Los Chapitos. Ранее Milenio сообщало, что участники CJNG могли отправляться на Украину для обучения работе с беспилотниками и тактике городской партизанской войны.
Телеграм-канал MundoEnCrisis опубликовал видео, на котором группа вооруженных мужчин в форме украинской армии находится на привале в лесу. На их форме и касках видны синие элементы визуальной идентификации. Один из участников записи произносит: «Puro Chapiza y puro Cartel Jalisco».
На видео первым обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий. «Какого только дерьма уже не навсасывала Украина при Зеленском. Уже и якудза, и мексиканские картели, и колумбийские картели, и какие-то сикариос — что попало», — написал он.
При этом само видео не позволяет независимо установить личности бойцов, их подразделение и принадлежность к конкретной организации. Мексиканское издание La Razon также отмечало, что публичных данных для подтверждения личности участников записи и их связи с преступными группировками пока недостаточно.
Что сообщал издание Milenio
В сентябре 2025 года мексиканское издание Milenio сообщило со ссылкой на источники в правительстве штата Халиско, что представители CJNG могли ездить на Украину для обучения использованию военных беспилотников и тактике городской партизанской войны. По данным издания, речь шла о специальном подразделении картеля, известном с 2020 года как «Операторы дронов».
Milenio также опубликовало анализ видео, на котором десять человек участвуют в боестолкновении в лесистой местности. Четверо бойцов управляли двумя беспилотниками, еще шестеро, включая женщину, обеспечивали связь и огневое прикрытие. Издание отмечало, что действия группы демонстрируют признаки организованной боевой подготовки.
На записи, анализировавшейся Milenio, были замечены гражданские дроны DJI Matrice 300 RTK и DJI Mini 3. По данным издания, первый способен нести до трех килограммов груза и использоваться для доставки взрывчатых веществ. Подразделение «Операторы дронов» также имеет собственную символику — на некоторых нашивках изображен дрон и аббревиатура CJNG.
По версии Milenio, полученный в зоне боевых действий опыт может использоваться наркокартелем в противостоянии с мексиканскими силовиками и конкурирующими группировками. Издание предположило, что картель стремится применять гражданские технологии для точечных атак по органам власти, вооруженным конвоям и стратегическим объектам.
В то же время публикации о присутствии членов CJNG на Украине не означают, что украинские власти официально организовывали такую подготовку. EUvsDisinfo, анализируя предыдущие сообщения на эту тему, указывал, что речь могла идти о лицах, которые выдавали себя за иностранных добровольцев и проникали в международные подразделения.
Справка
CJNG (Картель нового поколения Халиско) — одна из крупнейших и наиболее влиятельных преступных организаций Мексики, сформировавшаяся примерно в 2011 году из остатков связанного с Синалоа картеля Milenio. По данным DEA, CJNG занимается производством и поставками наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, и использует насилие для расширения своего влияния. В феврале 2025 года США внесли CJNG в список иностранных террористических организаций. В феврале 2026 года лидер картеля Немесио Осегера Сервантес, известный как «Эль Менчо», был убит в ходе операции мексиканских силовиков. Впоследствии американские власти назвали его преемником Хуана Карлоса Валенсию Гонсалеса.
Los Chapitos — влиятельная фракция Синалоаского картеля, связанная с четырьмя сыновьями бывшего лидера организации Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. В настоящее время Иван и Альфредо Гусман Саласар находятся на свободе и считаются руководителями фракции, тогда как Овидио и Хоакин Гусман Лопес находятся под стражей в США. Американские власти связывают Los Chapitos прежде всего с производством и торговлей фентанилом. В июне 2025 года Минфин США ввел санкции против фракции.