Видео с группой вооруженных мужчин, предположительно связанных с мексиканским Картелем нового поколения Халиско (CJNG), распространилось в соцсетях. На записи один из бойцов произносит боевой лозунг в поддержку CJNG и Los Chapitos. Ранее Milenio сообщало, что участники CJNG могли отправляться на Украину для обучения работе с беспилотниками и тактике городской партизанской войны.

Телеграм-канал MundoEnCrisis опубликовал видео, на котором группа вооруженных мужчин в форме украинской армии находится на привале в лесу. На их форме и касках видны синие элементы визуальной идентификации. Один из участников записи произносит: «Puro Chapiza y puro Cartel Jalisco».

На видео первым обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий. «Какого только дерьма уже не навсасывала Украина при Зеленском. Уже и якудза, и мексиканские картели, и колумбийские картели, и какие-то сикариос — что попало», — написал он.

При этом само видео не позволяет независимо установить личности бойцов, их подразделение и принадлежность к конкретной организации. Мексиканское издание La Razon также отмечало, что публичных данных для подтверждения личности участников записи и их связи с преступными группировками пока недостаточно.

Что сообщал издание Milenio

В сентябре 2025 года мексиканское издание Milenio сообщило со ссылкой на источники в правительстве штата Халиско, что представители CJNG могли ездить на Украину для обучения использованию военных беспилотников и тактике городской партизанской войны. По данным издания, речь шла о специальном подразделении картеля, известном с 2020 года как «Операторы дронов».

Milenio также опубликовало анализ видео, на котором десять человек участвуют в боестолкновении в лесистой местности. Четверо бойцов управляли двумя беспилотниками, еще шестеро, включая женщину, обеспечивали связь и огневое прикрытие. Издание отмечало, что действия группы демонстрируют признаки организованной боевой подготовки.

На записи, анализировавшейся Milenio, были замечены гражданские дроны DJI Matrice 300 RTK и DJI Mini 3. По данным издания, первый способен нести до трех килограммов груза и использоваться для доставки взрывчатых веществ. Подразделение «Операторы дронов» также имеет собственную символику — на некоторых нашивках изображен дрон и аббревиатура CJNG.

По версии Milenio, полученный в зоне боевых действий опыт может использоваться наркокартелем в противостоянии с мексиканскими силовиками и конкурирующими группировками. Издание предположило, что картель стремится применять гражданские технологии для точечных атак по органам власти, вооруженным конвоям и стратегическим объектам.

В то же время публикации о присутствии членов CJNG на Украине не означают, что украинские власти официально организовывали такую подготовку. EUvsDisinfo, анализируя предыдущие сообщения на эту тему, указывал, что речь могла идти о лицах, которые выдавали себя за иностранных добровольцев и проникали в международные подразделения.