Президент США Дональд Трамп заявил, что The New York Times в недалеком будущем будет вынуждена закрыться, и назвал это «великим днем для Америки». В публикации в Truth Social от 5 октября он обвинил газету в намеренном искажении фотографии принадлежащего ему курорта Trump National Doral в Майами.

По утверждению Трампа, издание затемнило фасад здания, чтобы курорт выглядел «обшарпанным, грязным и просто плохим». Президент опубликовал другой снимок, который, по его словам, показывает настоящий вид комплекса. Он также заявил, что газета хочет создать неблагоприятное впечатление о курорте у мировых лидеров.

«Когда-нибудь, в не столь отдаленном будущем, The Times будет вынуждена закрыть свои грязные двери, и это будет великий день для Америки!» — написал Трамп.

Президент назвал публикацию примером «искусственных новостей» — Artificial News — и обвинил газету в потере доверия читателей. Отдельно он раскритиковал журналистов Питера Бейкера и Мэгги Хаберман: по его словам, они постоянно пишут о нем, хотя давно с ним не разговаривали, и не проверяют достоверность своих материалов.

Нападки прозвучали на фоне нового обострения конфликта президента с американской прессой. В сентябре он запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом, обвинив эти СМИ в распространении недостоверных новостей. Крупнейшие телеканалы отказались заменять CNN в телевизионном пуле. Позднее федеральный судья Тимоти Келли обязал администрацию на 14 дней восстановить доступ трех редакций. Он указал, что журналистов лишили аккредитации без соблюдения надлежащей правовой процедуры.

С The New York Times у Трампа возник отдельный судебный спор. В сентябре 2025 года он подал иск на $15 млрд, обвинив газету и других ответчиков в клевете. Претензии касались публикаций о его деловых успехах и происхождении состояния, а также книги «Счастливый неудачник».

Суд отклонил первоначальную жалобу из-за требований к ее оформлению: документ не содержал краткого изложения сути претензий. Трампу предоставили возможность подать новую версию, которой он воспользовался в октябре 2025 года. NYT называла обвинения безосновательными и расценивала иск как попытку воспрепятствовать независимой журналистике.