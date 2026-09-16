Полиция Алматы начала досудебное расследование после сообщения о нападении на мужчину возле одного из заведений города. В социальных сетях утверждалось, что к инциденту мог быть причастен казахстанский рэпер Qurt, настоящее имя которого Дамир Койшубаев.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что уголовное дело возбуждено Управлением полиции Медеуского района. Личности всех участников конфликта установлены, правоохранители принимают меры для их задержания. Расследование находится на контроле руководства ведомства, сообщает Tengri Life.

Полиция пока не сообщала, предъявлены ли кому-либо обвинения и какой процессуальный статус имеет Койшубаев.

О конфликте стало известно после публикации в социальных сетях 3 сентября. По утверждению ее автора, инцидент произошел в Алматы в ночь с 30 на 31 августа. Пострадавшим, как утверждается, оказался один из участников курсов ораторского мастерства.

После занятий группа учеников вместе с руководителем курсов продолжила вечер в баре. Там, по словам автора, находились Койшубаев и его знакомые. Между рэпером и одним из посетителей произошел конфликт, который позднее продолжился на улице.

Автор публикации утверждает, что Койшубаев ударил мужчину, повалил его на асфальт и продолжил избивать. Затем, по его словам, рэпер разбил стеклянную бутылку и попытался ударить потерпевшего осколком. Мужчина увернулся, однако получил порез лица.

По данным автора поста, потерпевшему потребовалась госпитализация. У него диагностировали сотрясение, ушибы и порезы. Другие участники компании вмешались в конфликт и оттащили нападавшего.

«Потерпевший даже не успел понять, что происходит и в чем вообще проблема. Он не ожидал нападения и не успел сориентироваться. Qurt ударил его, бросил на асфальт через прогиб и продолжил избивать. Затем разбил стеклянную бутылку, сделал из нее „розочку“ и попытался ударить ею в область шеи. Губу пришлось зашивать. В результате — сотрясение, многочисленные ушибы и порезы. Сейчас потерпевший находится в больнице и с трудом передвигается. Другие ученики курсов вмешались и оттащили Qurt. После этого он убежал, а потерпевший сам вызвал скорую», — написал свидетель проишествия.

Это не первый случай, когда имя рэпера Qurt связывают с обвинениями в насилии. В июле 2025 года его супруга Аружан Койшубаева заявила, что несколькими неделями ранее подверглась избиению со стороны мужа. Она опубликовала фотографии с травмами и рассказала, что артист, по ее словам, избивал ее ремнем. Девушка также сообщала, что обращалась в полицию, но позднее отказалась от заявления. По ее словам, супруги после этого примирились.

Койшубаев родом из Астаны и сотрудничал с представителями казахстанской хип-хоп-сцены, в том числе со Скриптонитом, Truwer и 104. Среди известных треков рэпера — «Цифры», «Туда-обратно», «Коньяк» и «Плохие привычки».