Около 350 «героических» итальянских компаний продолжают работать в России несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и многочисленные западные санкции. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини в интервью изданию Il Sole 24 Ore.

По его словам, из этих 350 компаний сто напрямую производят продукцию в России, а еще 250 занимаются импортом и экспортом. Все они сталкиваются с проблемами при международных транзакциях и платежах, таможенном оформлении, экспортных операциях, логистике и переводе капитала за пределы России.

Сальвини добавил, что в последнее время появился еще один риск, о котором предупреждают некоторые предприниматели — попасть под российские контрсанкции с арестом активов и судебными разбирательствами.

«Я сообщил российским властям, что итальянское правительство особенно внимательно относится к их выживанию. Речь идет о компаниях, которые приносят выручку в Италию, работая в России. Мой долг как вице-премьера — выслушать предпринимателей, если они обращаются ко мне», — пояснил Сальвини.

Он привел цифры товарооборота между странами: в 2013 году он составлял €30 млрд, а в текущем году ожидается его сокращение до уровня ниже €8 млрд.

Отдельно вице-премьер коснулся вопроса о возможном прекращении выдачи виз россиянам, отметив, что уже обсуждал эту тему с главой МИД Италии Антонио Тайани.

«Как Италия мы можем возразить против требования некоторых стран заблокировать все визы, включая туристические, для въезда из России в Европейский союз. Это вариант, который еще больше усугубил бы уже существующие проблемы», — подчеркнул Сальвини.

Он напомнил, что Италия последовательно поддерживала «все гуманитарные, военные и экономические меры, принятые до сих пор в пользу украинского населения», но после четырех с половиной лет конфликта «настало время, чтобы дипломатия заменила оружие».

В том же ключе он прокомментировал и планируемое Евросоюзом очередное ужесточение антироссийских санкций. По словам Сальвини, количество ограничительных мер и так уже достигло рекордной отметки.

«Мы дошли до 21-го пакета санкций, для которого, как мне говорят, потребовалось 83 страницы юридических разъяснений. Так вот, мы могли бы хотя бы попросить Брюссель о меньшей сложности и меньшей бюрократии», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что если два десятка пакетов санкций так и не привели к завершению украинского конфликта, надо ставить вопрос о результативности санкционного давления как метода воздействия на Россию.