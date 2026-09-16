На фоне санкций против России в выигрыше остаются некоторые страны СНГ, в первую очередь Киргизия, Грузия и в определенной степени Казахстан, заявил RTVI заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его мнению, даже после завершения СВО ситуация вряд ли изменится, потому что конфронтация Москвы с ЕС сохранится, а вместе с ней — и потребность в параллельном импорте.

«Специальная военная операция кардинально ситуацию не меняет. Потому что и после прекращения СВО сохранятся крайне сложные, может быть даже на грани вооруженной конфронтации отношения России и европейских государств», — сказал Евсеев.

По оценке эксперта, на быструю отмену санкций рассчитывать не стоит.

«Потому что Европа говорит о начале войны на 2030 год. Обвиняет Россию. Мы с вами видим, что идет очень мощная политика милитаризации Германии», — отметил он.

Из этого, полагает Евсеев, следует и сохраняющийся спрос на параллельный импорт.

«Если конфронтация с Европой сохранится, то тогда все равно появится необходимость в параллельном импорте. В частности, европейских товаров. Такой импорт сейчас идет, действительно, через Киргизию, но не только европейских, других товаров тоже. Например, Киргизия сейчас входит в пятерку импортеров по закупке корейских автомобилей», — уточнил он.

Ранее газета The New York Times сообщила об экономическом буме в Кыргызстане, связав его с реэкспортом товаров в Россию. По данным издания, ВВП республики в 2025 году вырос на 11%. Азиатский банк развития оценивает вклад реэкспортной деятельности в 30—40% этого роста за последние четыре года. С 2020 года, как пишет газета, налоговые поступления Кыргызстана увеличились в четыре раза, таможенные сборы — в шесть раз, а капитальные вложения государства с 2021 года — в 16 раз.

По мнению Евсеева, отношения России с Японией и Южной Кореей могут смягчиться раньше, чем с Европой.

«Когда закончится СВО, тогда можно будет говорить о некотором смягчении российско-японских и российско-южнокорейских отношений, и, может быть, не будет потребности в таком объеме параллельного импорта оттуда. Но то, что будет потребность импорта из Европы, я думаю, это совершенно однозначно, и это не закончится с завершением СВО», — допустил собеседник RTVI.

Эксперт также назвал другие страны СНГ, которые, как он считает, получают выгоду от антироссийских санкций.

«Если брать Кавказ, то в первую очередь это Грузия. Через Грузию тоже, кстати, идет очень большой реэкспорт автомобилей, например, хотя Грузия вообще не производит автомобилей, как и Киргизия. И так как на Кавказе основной, кто получает плюсы — это Грузия, то именно поэтому она старается не обострять отношения с Российской Федерацией, несмотря на де-факто независимость Абхазии и Южной Осетии», — добавил Евсеев.

По его словам, пользу от ситуации, в которой оказалась Россия, в той или иной степени получают практически все страны Центральной Азии. Однако, добавил он, не все из них удобны для выстраивания логистики товаропотоков.

«Если брать страны Центральной Азии, то от этого выигрывают все в разной степени. Другой вопрос, что, положим, не через все страны можно пустить грузы. Например, трудно это сделать через территорию Таджикистана, Туркменистан в это не сильно вовлечен. Но остальные три государства — Казахстан, Узбекистан и Киргизия — в это в разной степени вовлечены. Но опять же, Узбекистан не является пограничным государством, чтобы можно было ввоз обеспечивать. Это все-таки больше транзитное государство. Поэтому, наверное, это больше Казахстан и Киргизия», — продолжил он.

Евсеев также прокомментировал тезис, который в статье NYT приводил кыргызский экономист Азамат Акенеев: тот утверждал, что выгоду от экономического подъема в Кыргызстане в первую очередь получают только богатые люди.

По мнению эксперта, на деле все иначе и ситуация в стране «несколько меняется»: «Непонятно, то ли за счет только параллельного импорта, то ли это какие-то реформы, но в целом при президенте Жапарове идет некоторое улучшение социально-экономического положения».

В Казахстане, добавил он, картина куда сложнее, потому что республика несет очень большой ущерб из-за проблем в работе Каспийского трубопроводного консорциума.

«Это никак не связано с санкциями, это связано с ударами Украины по порту в Новороссийске и по танкерам КТК. При этом ущерб наносится не только Казахстану, но и США, американским компаниям. Поэтому, если с этой точки зрения посмотреть, то все-таки, наверное, основным влияющим фактором в Казахстане является не параллельный импорт, а сокращение поставок нефти по КТК», — подытожил Евсеев.