Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. В МИД уточнили, что речь идет об атаках, произошедших в Черном море 17 и 19 июля.

«Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок», — сказано в заявлении.

Особенную обеспокоенность Астаны вызывает то, что согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Черного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, «был намеренно проигнорирован». Это поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов, указали в МИДе.

В этой связи Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер для обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского сырья.

«Настоятельно призываем страны-партнеры решительно осудить указанные атаки и приглашаем все заинтересованные стороны к выработке практических мер. Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов», — подчеркнули в министерстве.

В настоящее время Казахстан проводит оценку причиненного в результате атаки ущерба. По ее итогам Астана оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении ущерба.

«Казахстан подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, подтверждает свою приверженность принципам международного права, свободе судоходства и обеспечению надежного функционирования международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов», — указали в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Утром 19 июля в пресс-службе КТК сообщили об атаке беспилотников на два танкера во время погрузки на морском терминале консорциума. В результате пострадавших нет, разлива нефти не произошло, ее погрузка была остановлена. На одном из танкеров возник пожар, возгорание потушили.