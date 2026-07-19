Два танкера подверглись атаке БПЛА во время погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в воскресенье, 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

В сообщении говорится, что на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 беспилотники атаковали два морских танкера: ASIA (нефть компании «Тенгизшевройл» (Сhevron)) и NISSOS IOS (нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»)). Первое судно шло под флагом Либерии, второе — Маршалловых островов, на их борту находятся международные экипажи.

В результате атаки на танкере ASIA возник пожар, который был потушен при участии вспомогательных сил аварийного реагирования КТК.

Пострадавших и жертв среди сотрудников консорциума и подрядных организаций нет, говорится в сообщении. Разлива нефти не произошло, ее погрузка остановлена.

«Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», — указали в пресс-службе КТК.

Как считают в консорциуме, нападение на его объект и гражданские суда — это «атака и на интересы стран-участниц КТК». Там отметили, что это уже пятый «акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права».

«Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. <…> Всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК признается важная роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц», — говорится в заявлении.

В КТК также подчеркнули, что в отношении компании никогда не вводилось никаких санкционных или ограничительных мер, что «свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании».

В апреле украинские беспилотники атаковали объекты КТК в Новороссийске. В результате были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Кроме того, были повреждены частные и многоквартирные жилые дома в Новороссийске, ранены мирные жители, в том числе дети.