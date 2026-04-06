Украина в ночь на 6 апреля атаковала беспилотниками объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске. Об этом сообщило Минобороны России в понедельник.

«В ночь на 6 апреля киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске», — говорится в сообщении.

В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Кроме того, произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Повреждена также гражданская инфраструктура Новороссийска, включая частные и многоквартирные жилые дома, ранены мирные жители, в том числе дети, добавили в военном ведомстве.

В Минобороны указали, что речь идет о преднамеренной атаке на инфраструктуру КТК «для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана». Еще одной целью атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск в ночь на 6 апреля пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Позже местные власти уточнили, что число пострадавших увеличилось до десяти, среди них трое детей. Также были повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. На территории двух предприятий упали обломки БПЛА, в одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили, пострадавших нет.

В ноябре 2025 года года атаке беспилотников подвергся морской терминал КТК под Новороссийском. В результате один из трех причалов — ВПУ-2 — получил значительные повреждения, его дальнейшую эксплуатацию признали невозможной. Погрузка была приостановлена, а танкеры отведены за пределы акватории КТК, экспорт нефти экстренно перенаправили на альтернативные маршруты. В конце января в консорциуме сообщили о введении в эксплуатацию отремонтированного ВПУ-3 на замену ВПУ-2.

В Казахстане заявили, что из-за ноябрьской атаки на КТК страна недополучила около 480 тыс. т нефти. Казахстанский МИД выразил протест Украине, назвав произошедшее очередным «актом агрессии против исключительно гражданского объекта», чья работа гарантирована нормами международного права. В Киеве в ответ заявили, что приняли во внимание обеспокоенность Астаны. В МИД Украины заверили, что действия ВСУ не направлены против Казахстана или третьих сторон.