Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил об окончании ремонтных работ и выходе на плановую мощность по отгрузке нефти через два месяца после того, как выносные причальные устройства, через которые производится отгрузка нефти непосредственно в танкеры, были повреждены в результате атаки украинскими безэкипажными катерами. За это время потери нефтяных компаний, работающих в Казахстане (на их долю приходится около 85% от общих объемов прокачки нефти через КТК), и казахстанского бюджета составили, по разным оценкам, от $1,5 до $2 млрд.

«На Морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов. 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ. 25 января осуществлена постановка танкера для перевалки нефти», — говорится в официальном сообщении КТК.

В консорциуме также заявили, что «в настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3». Ввод в строй второго ВПУ фактически означает, что консорциум готов обеспечить перевалку нефти в танкеры в полном объеме. После атаки украинскими безэкипажными катерами отгрузка производилась с помощью одного ВПУ, а также прекращалась на несколько дней в начале января из-за штормов в акватории Новороссийска.

По данным официальной казахстанской статистики, страна в 2025 году поставила на экспорт 78,7 млн тонн нефти. Основной вклад в рост экспорта казахстанской нефти обеспечил КТК. Увеличение транзита связано с завершением работ на крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз, которое разрабатывает международный консорциум (Chevron — 50%, ExxonMobil — 25%, «КазМунайГаз» — 20%, «Лукойл» — 5%). Это позволило резко нарастить объемы добычи нефти с 87.7 млн тонн в 2024 до 99,4 млн тонн в 2025 году.

В результате прокачка нефти по КТК в 2025 году выросла почти на 10 млн тонн с 55 млн в 2024 году до около 65 млн тонн в 2025 году. Поставки по остальным экспортным маршрутам остались примерно на уровне прошлого года. Однако, хотя официально страна перевыполнила свой же план по экспорту нефти министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что украинские атаки серьезно повлияли на результаты экспорта.

«Мы планировали в этом году прокачать рекордный объем, 72 миллиона тонн, но если мы сделаем 68 млн тонн будет хорошо», — заявил он в начале декабря прошлого года.

В Казахстане надеялись, что КТК сможет оперативно закончить плановый ремонт на ВПУ-3, а также оперативно доставить в Новороссийск два новых ВПУ, изготовленных в Объединенных Арабских Эмиратах на производственной площадке судоремонтного завода Drydocks World Dubai. Однако в декабре и январе этим планам помешала штормовая погода и проблемы с логистикой, поскольку сами ВПУ представляют из себя негабаритный груз, и изначально их доставка в порт Новороссийск должна была состояться в апреле этого года.

Как следует из ежемесячного доклада ОПЕК, уже в декабре 2025 года, после украинского удара по терминалу в Новороссийске, Казахстан снизил свою суточную добычу нефти с 1,75 млн. баррелей до 1,52 млн. баррелей.

Казахстанский эксперт в области ТЭК Олжас Байдильдинов в декабре оценил для RTVI сумму потенциальных потерь казахского бюджета и нефтяных компаний примерно в $750 млн. При этом он считал только прямые потери в результате сокращения объемов отгрузки нефти на экспорт без учета косвенных затрат, среди которых ремонт ВПУ, а также рост в несколько раз стоимости страховки танкеров. Сейчас, по оценке эксперта, потери Казахстана уже вдвое превышают декабрьскую сумму.

По данным агентства Reuters, суточная добыча нефти и газоконденсата на крупных каспийских месторождениях Казахстана резко упала ⁠за 12 дней января: на Тенгизе — в среднем на 51% к показателю декабря, на Кашагане — ‌на 60%, Карачаганаке — на 44%. Также, по данным агентства, Казахстан из-за ограничений по прокачке нефти по КТК впервые направил нефть с месторождения Кашаган на внутренний рынок.

Несмотря на то, что КТК восстановил отгрузку нефти на танкеры в полном объеме, на загрузку трубопровода может повлиять авария, случившаяся 18 января на месторождении Тенгиз, которое дает около 55% объемов прокачки казахстанской нефти. Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) объявила своим контрагентам о форс-мажоре по ⁠поставкам нефти, ​По информации казахстанской госкомпании “КазМунайГаз”, которая является акционером «Тенгизшевройл», это связано с возгоранием трансформаторов турбин GT-​9.3 и GT-9.5 ⁠на ГТЭС-4. В результате добыча нефти на месторождениях была приостановлена.

«Данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования», — заявили в казахстанском Минэнерго, где создали комиссию по расследованию причин аварии, которую возглавил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

В «Тенгизшевройле» и “КазМунайГазе” официально не называют сроков окончания ремонта и запуска месторождений, допуская, что он может продлиться до начала февраля. О серьезности ситуации говорит тот факт, что с 20 января, как сообщает издание «Ак Жайык, в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана ограничено электроснабжению из-за снижения объемов выработки. В областном центре Атырау с 23 по 30 января ночное уличное освещение, находящееся на балансе городских служб ЖКХ, будет включаться с 21:00 по местному времени. В свою очередь, системный оператор казахстанской энергосистемы АО «КЕГОК» заявил, что не вводит ограничений для промышленных предприятий и физических лиц, за исключением компаний занимающихся майнингом.