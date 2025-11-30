Потери Казахстана от последней атаки на КТК составят около 20% от объема экспорта нефти, рассказал RTVI казахстанский эксперт по ТЭК Олжас Байдильдинов. По его оценке, в деньгах ориентировочно ущерб будет как минимум на $1,5 млрд, что сопоставимо с годовым бюджетом Астаны или Алматы. В результате атаки 29 ноября на объекты морской инфраструктуры были поврежден один из трех погрузочных терминалов КТК в Новороссийске. Как заявили в КТК, «дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной».

Сопоставимо с годовым бюджетом Астаны

Как рассказал RTVI, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода КТК направлены на несколько целей.

«Это переключение экспорта 80% казахстанской нефти с российско-американского КТК на англо-азербайджано-турецкий БТД, тариф на котором в разы выше КТК, а также провоцирование российско-казахстанского конфликта, на что активно работает прозападная информационно-пропагандистская сетка (либералы, национал-популисты, ЛГБТ*-активисты), осуществляющая политическое сопровождение украинских терактов и регулярно провоцирующая рост межгосударственного, межнационального и межконфессионального напряжения», — считает Ашимбаев. По его мнению, «военной необходимости тут нет, поскольку нефть из КТК поставляется в Европу и во многом перерабатывается на нефтепродукты, которыми снабжаются ВСУ».

С ним согласен казахстанский эксперт по ТЭК Олжас Байдильдинов, который в беседе с RTVI отметил:

«КТК сейчас переваливает в месяц больше шести миллионов тонн. 90% объема традиционно это нефть из Казахстана. Подчеркну еще раз, не казахстанская нефть, а нефть из Казахстана. Потому что эти 90% в большей степени принадлежат «китам» — месторождениям Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Их разрабатывают, американские и европейские компании, которые поставляют нефть на европейские рынки, и, вероятнее всего, эта же нефть еще и перерабатывается в нефтепродукты, которые, в той или иной степени, идут на Украину».

Байдильдинов полагает, что потери Казахстана от последней атаки на КТК составят около 20% от объема экспорта нефти или в деньгах страна и нефтяные компании будут терять порядка $500 млн ежемесячно.

«В этом году отгрузки через КТК выросли на 13% до 65,5 млн тонн, около 90% в отгрузках КТК — нефть из Казахстана, значит, в месяц это около 5,3 млн тонн или около 40 млн баррелей на сумму $2,4 млрд. Если выпадет, как минимум 20% от этого объема, — это потери в $470 млн в месяц, и это с учетом работы двух других ВПУ на полную мощность и переориентирования части объемов по другим маршрутам. Если эти проблемы продлятся долго, а их невозможно решить за короткое время, то мы потеряем добычу и экспорт нефти как минимум на $1,5 млрд», — объяснил RTVI логику своих рассуждений эксперт.

Это сопоставимо, по оценке Байдильдинова, с годовыми бюджетами столицы Казахстана Астаны или крупнейшего города страны Алматы. При этом, он подчеркнул, что разрабатывающее месторождение Тенгиз компания «Тенгизшевройл» (ТШО) является крупнейшим налогоплательщиком в Казахстане с объемом порядка $6 млрд.

По мнению Байдильдинова, вывод из строя одной из установок не приведет автоматически к потере трети пропускной способности и экспорта казахстанской нефти, но существенно затруднит поставки в прежних объемах.

«Какое-то время влияния на добычу нефти в РК это не будет оказывать. Она будет продолжаться в так называемом «штатном режиме», потому что у КТК есть резервуары примерно на 1 млн тонн, но затем возникнут объективные логистические сложности даже при погрузке на ж/д цистерны по пути и так далее», — отметил эксперт.

Байдильдинов скептически относится к возможности реализации на практике альтернативных КТК маршрутов транспортировки казахстанской нефти на экспорт. Отмечая, что даже если удастся перенаправить часть объемов, то это будет существенно дороже и приведет к потерям для нефтяных компаний и в конечном счете для бюджета Казахстана.

«Логистика по Баку-Тбилиси-Джейхан в 3 раза дороже, чем КТК (около $5 за баррель против ~$15 за баррель), железнодорожные поставки тоже будут дороже, следовательно, даже если каким-то чудом удастся сохранить темпы добычи и экспорта, все равно и нефтяные компании, и бюджет Казахстана потеряют деньги», — отмечает Байдильдинов. По его мнению, есть теоретическая возможность направить выпадающие объемы в Китай по недозагруженному нефтепроводу Атасу-Алашанькоу, но «это вопрос переговоров с китайскими партнерами, а также желания западных компаний, добывающих нефть в Казахстане поставлять ее в Китай, и опять-таки логистики, потому что надо каким-то способом довести нефть от Тенгиза, Карачаганака и Кашагана до непосредственно нефтепровода».

Байдильдинов отмечает еще два важных момента связанных с атакой на КТК — это потенциальный рост стоимости железнодорожных перевозок, поскольку нефтяные компании начнут активно фрахтовать локомотивы, а также потери связанные с сокращением добычи.

«Если вы добычу на месторождениях снижаете, то потом восстановить ее будет гораздо сложнее. Это не кран с водой, который ты закрыл и открыл в любой момент. То есть на восстановление добычи потом тоже потребуется время и деньги», — отметил эксперт.

Кому принадлежит КТК

КТК прежде всего обеспечивает транспортировку и поставки на мировой рынок нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, которые разрабатывают консорциумы крупнейших западных компаний — Shevron, Shell, ExxonMobil, Eni, Total, китайской CNPC, российского Lukoil и казахстанского Казмунайгаза.

По итогам 2024 года, согласно отчету КТК, через систему была осуществлена перевалка 63 млн тонн нефти, из них на долю нефти из Казахстана пришлось почти 55 млн тонн. При это почти 54 млн тонн — это была нефть Тенгиза, Кашагана и Карачаганака. По данным казахстанского Минэнерго, доля КТК в общем объеме казахстанского экспорта нефти составляет порядка 80%. В этом году, по данным КТК, с января по 21 ноября КТК по своей системе поставил на экспорт свыше 65,5 млн тонн нефти, что более чем на 9 млн тонн выше аналогичного показателя 2024 года. Прирост был достигнут за счет увеличения добычи нефти на Тенгизе, где 75% принадлежит американским Shevron и ExxonMobil.

Сам консорциум КТК также является международным, в нем 31% контролирует России, 20.5% — Казахстан, а остальными участниками являются американские корпорации Shevron, ExxonMobil и Orix, а также английская BG, итальянская Eni. В нем есть доли российских Лукойла и Роснефти, однако при этом несмотря на введенные против этих компаний санкции,, США вывели КТК из-под действия последних санкционных ограничений.

Технологически, окончательная загрузка нефти в танкеры в системе КТК происходит через ВПУ — выносные причальные устройства, которые расположены в море на расстоянии 5 км от берега, что дает возможность использовать суда типа Aframax водоизмещением от 80 000 до 120 000 тонн. У КТК всего 3 ВПУ, как правило, в штатном режиме на погрузку работает два из них, а одно находится в резерве или ремонте. Вывод из строя одного из ВПУ потенциально приведет к серьезному снижению объема перевалки нефти.

Удар по мощностям КТК в Новороссийске

29 ноября объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в районе порта города Новороссийск были атакованы украинскими безэкипажными катерами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2, через которое непосредственно происходит перевалка нефти из нефтепровода в танкеры, получило серьезные повреждения. Как заявили в КТК, «дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной».

Казахстан заявил официальный протест Украине в связи с атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. «Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.

Казахстанский дипломат подчеркнул, что «произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права». Казахстан, рассматривает произошедшее «как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», и ожидает «от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем».

Накануне с подобным заявлением выступило и министерство энергетики Казахстана. Оно заявило, что «подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми».

И МИД, и министерство энергетики Казахстана подчеркнули, что «трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан». В связи с чем, ситуация находится «на особом контроле» правительства страны.

Министерством энергетики Казахстана «в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты» для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях.

Хроника украинских атак

Атака 29 ноября стала третьим по счету украинским ударом по производственной инфраструктуре КТК и первой, по крайней мере публично официально признанной, по морской, в которой участвовали безэкипажные морские дроны. До этого Украина атаковала объекты КТК на суше при помощи БПЛА.

17 февраля 2025 года атаке сразу семью БПЛА подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае, через которую прокачивался основной объем нефти из Казахстана. В мае 2025 года она после ремонта была введена в эксплуатацию, но время, затраченное на восстановление, в результате чего нефтепровод работал не на полную мощность, составило 87 календарных дней.

Через месяц, 19 марта 2025 года украинские дроны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Кавказской», также расположенной в Краснодарской крае, через которую осуществлялась перевалка в КТК преимущественно российской нефти.

Помимо этого, в сентябре и 25 ноября украинские БПЛА нанесли удары по административным объектам КТК в Новороссийске — офису Морского терминала КТК и Главному центру управления Каспийского Трубопроводного Консорциума.

* международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено