Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки беспилотников на Новороссийск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы, при необходимости санавиация доставит их в Краснодар, отметил губернатор.

Обновление. Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск увеличилось до 10 человек, включая троих детей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Там добавили, что у пострадавших травмы средней степени тяжести.

В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, добавил Кондратьев. На базе школ №29 и №32 были развернуты пункты временного размещения, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что обломки упали на территории двух предприятий, в одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

Краснодарский край подвергается массированной атаке беспилотников с утра 5 апреля. В Новороссийске угроза атаки БПЛА была объявлена в воскресенье в 7:44 мск и отменена спустя почти сутки.