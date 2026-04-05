В Нижегородской области в результате ночной атаки дронов повреждены два объекта нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», а также Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и приусадебных участков, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что пострадавших нет.

Глава региона отметил, что возгорание на объекте «Лукойла» локализовано, а всего над областью за ночь были сбиты 30 беспилотников.

«В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

Удары дронов прошедшей ночью зафиксированы и в других регионах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале написал, что системы ПВО сбили 19 беспилотников, а обломки одного из них повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск. «Идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет», — добавил он.

Позднее Дрозденко уточнил, что нефтепровод в районе порта Приморск на самом деле не был поврежден. «Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом. Последствия уже ликвидированы», — сообщил глава Ленобласти.

Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в поселке Сенчуры Суземского района — водитель ранен и доставлен в больницу. До этого он заявлял об уничтожении двух БПЛА над регионом.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской области. В селе Замостье Грайворонского округа под удар беспилотника попал бронированный микроавтобус, перевозивший людей на работу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В общей сложности пострадали семь человек: пятеро из них с осколочными ранениями различных частей тела доставлены в Грайворонскую ЦРБ, один в тяжелом состоянии, еще двое госпитализированы с баротравмой.

«Сегодня большой православный праздник, однако для врага нет ничего святого, и в этот светлый день они пытаются лишить жизни мирных жителей», — подчеркнул Гладков.

По данным Минобороны России, с 22:00 4 апреля до 08:00 5 апреля системы ПВО перехватили и уничтожили 87 беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями, а также над Республикой Мордовия и Крымом.