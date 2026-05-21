Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые США в отношении высших руководителей государств. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выдвинутые американскими властями обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к высшим действующим руководителям государства применять такие методы, граничащие с методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим. Мы не одобряем это все», — сказал представитель Кремля.

Говоря о прибытии авианосной ударной группы ВС США в Карибское море, Песков заявил, что блокада Кубы носит «беспрецедентный характер» и имеет «катастрофические гуманитарные последствия для простых людей на острове».

«Дальнейшая „игра мускулами“ в виде этой армады и так далее лишь способны ухудшить положение жителей», — добавил пресс-секретарь президента.

МИД России в четверг также сделал заявление в связи с решением США о предъявлении обвинений против Рауля Кастро, а также прибытием американской авианосной группы в Карибское море. В нем говорится, что Соединенные Штаты, «похоже, специально делают все, чтобы показать возможность вооруженной интервенции в отношении Кубы».

Выдвижение обвинений против Кастро в МИДе сочли попыткой американских властей придать видимость легитимности давления на кубинское руководство «с неприкрытой целью смены власти в стране и установления контроля над ней».

«Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы», — сказано в заявлении.

В МИДе выразили уверенность, что кубинский народ выстоит и «еще крепче сплотится вокруг своего исторического лидера», а попытки сфабриковать обвинения против Кастро обречены на провал.

Москва не приемлет односторонние ограничительные меры, направленные на экономическое «удушение» Кубы, и призывает к поиску урегулирования противоречий между Гаваной и Вашингтоном путем переговоров.

«Подтверждаем твердую солидарность с народом и правительством братской Кубы, с которой продолжим укреплять связывающие нас тесные узы дружбы, взаимной поддержки, помощи и всестороннего сотрудничества», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

20 мая Минюст США предъявил Раулю Кастро и пятерым кубинским военным обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан и других преступлениях. Уголовное преследование связано с инцидентом 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два гражданских самолета организации «Братья во имя спасения» (Brothers to the Rescue), созданной кубинскими эмигрантами в Майами. В случае признания виновными обвиняемым грозит наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель назвал обвинения США против Кастро безосновательными. По его словам, это «политический акт без каких-либо юридических оснований и направленный лишь на укрепление сфабрикованного дела, призванного оправдать безрассудную агрессию в отношении Кубы».

Давление Вашингтона на Гавану усилилось после январских событий в Венесуэле и свержения Николаса Мадуро. США объявили Кубу угрозой и ввели блокаду острова, что привело к перебоям в подаче электроэнергии и усугубило и без того тяжелейший кризис, с которым республика столкнулась в последние десятилетия. В стране уже несколько месяцев продолжаются веерные отключения электричества, на острове закончилось топливо.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает для себя «честью» возможность «взять Кубу» и «делать с ней все, что захочет». В начале мая он также пригрозил отправкой авианосца к острову и «почти немедленным» взятием его под контроль.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 21 мая, что шансы на заключение соглашения между Вашингтоном и Гаваной невелики. Он выразил мнение, что кубинские власти тянут время и хотят дождаться более благоприятных для себя условий. Рубио подчеркнул, что США не дадут этому случиться.