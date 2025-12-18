Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов опроверг информацию о том, что экспортные потери в результате украинской атаки на морскую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составили 4 млн тонн нефти. По его данным, «временная корректировка добычи составила порядка 480 тысяч тонн», а запуск трубопровода на полную мощность пока откладывается в связи со сложными погодными условиями. Через КТК идет более 80% экспорта казахстанской нефти. Как считают источники RTVI, по факту Казахстан пока отделался “легким испугом», но в дальнейшим вопрос безопасности инфраструктуры надо обеспечить, «например, размещением ПВО».

Альтернативы КТК нет

Астана пока не определила размер финансовых убытков, понесенных после того. как украинские морские дроны в конце ноября вывели из строя терминал КТК в Новороссийске. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов отметил, что оценка ущерба еще ведется и напомнил, что альтернативных маршрутов для поставки казахстанской нефти на экспорт в полном объеме на данный момент просто нет.

В Минэнерго Казахстана пояснили, что «нефть остается в активе компаний» и может быть «реализована при восстановлении логистики».

В тоже время Казахстан постарался задействовать альтернативные КТК маршруты, но они, по данным национальной компании «Казтрансойл», составили в декабре лишь 362 тысячи тонн. Из них 232 тысячи пошли в Европу по трубопроводу Атырау—Самара через порты Новороссийск и Усть-Луга, 72 тысячи — в Китай по трубопроводу Атасу-Алашанькоу и 58 тысяч было направлено танкерами по Каспийскому морю через порт Актау в направлении трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

«Альтернативы КТК нет. Мы планировали в этом году прокачать рекордный объем, 72 миллиона тонн, но если мы сделаем 68 млн тонн будет хорошо. Но представьте: 68 млн тонн — какой маршрут может это обеспечить?», — сказал Аккенженов

Министерство энергетики страны также выступило с официальным разъяснением по поводу сообщений СМИ о потери 4 млн тонн экспортной нефти в результате атаки на новороссийский терминал. В ведомстве отметили, что “разница в 4 млн тонн представляет собой свободную мощность трубопровода, а не выпавшие объемы добычи или экспорта”.

Минэнерго Казахстана также сообщило, что по факту «временная корректировка добычи составила порядка 480 тысяч тонн». Да и те, по его данным, не могут считаться безвозвратными потерями.

В неофициальном разговоре с RTVI один из топ-менеджеров, работающих в казахстанском нефтегазовом секторе, сказал, что «к счастью, пока события развиваются так, что наши негативные прогнозы, в том числе оценки экспертов, не оправдываются».

Действительно, как сообщил 17 декабря на заседании правительства Казахстана замминистра энергетики Сунгат Есимханов, экспорт казахстанской нефти за 11 месяцев этого года составил 73,4 млн. тонн или 116,1% к аналогичному периоду 2024 года.

«Пробоина 3 метра на два с половиной»

С 1 декабря КТК работает не на полную мощность, поскольку задействовано лишь одно из выносных причальных устройств (ВПУ) из трех. Эти терминалы расположены на расстоянии 5 км от берега, с которым соединены с помощью подводных трубопроводов.

В нормальном режиме в работе находятся два ВПУ, через которые производится отгрузка в танкеры, а одно находится в резерве или в ремонте. Украинская атака вывела из строя ВПУ-2, в то время как ВПУ-3 находилось в профилактическом ремонте. Сейчас КТК пытается досрочно завершить ремонт. Сначала ввод в эксплуатацию планировался на 15 декабря, однако, как сообщил Ерлан Аккенженов, это срок приходится перенести из-за сложных погодных условий.

«Погода осложняет ремонт. Юго-восточный ветер очень сильный, волна порядка двух метров и этот ветер создает еще и течение. Водолазы спускаются в специальном куполе под воду, далее они выходят из-под купола и ведут ремонтные работы. Вот внутренние течения бухты Новороссийска, сильные течения, осложняют эту работу», — рассказал Аккенженов.

Министр не назвал новых сроков запуска ВПУ-3, предложив дождаться официальных сообщений от консорциума. В тоже время он отметил, что пока непонятна ситуацию с атакованной ВПУ-2.

«На сегодняшний момент консорциум занимается восстановлением плавучести. Как только будет восстановлена плавучесть, будет понятно — подлежит он восстановлению или нет. Слишком большие были повреждения, пробоина 3 метра на два с половиной — это очень большая пробоина», — сказал министр.

В этих условиях Казахстан резко активизировал усилия по планировавшейся весной 2026 года плановой замене ВПУ-1 и ВПУ-2, введенных в эксплуатацию в 2001 году. Буквально накануне украинской атаки, по сообщениям пресс-службы КТК, представители консорциума и акционеров побывали в Объединенных Арабских Эмиратах на производственной площадке судоремонтного завода Drydocks World Dubai. Целью поездки было проверить степень готовности двух новых ВПУ. По плану они должны были быть готовы в декабре этого года.

Еще в сентябре 2025 года в Новороссийск из ОАЭ на трех судах были доставлены 12 якорей-кессонов и установлены на дно в акватории Морского терминала КТК. Поставка новых ВПУ, по словам Аккенженова, планировалась на апрель 2026 года, но теперь их постараются привезти уже в январе.

Министр отметил, что одной из проблем является логистика. «Это сложное технологическое оборудование и с очень большим тоннажом», — пояснил Аккенженов. Поэтому, по его словам, требуется много усилий для «доставки его до места монтирования, до порта Новороссийска».

Вплоть до размещения ПВО

«Мы пока, можно сказать, отделались легким испугом. Если все пройдет нормально и в январе будут введены в строй новые ВПУ, то наши потери хоть и будут, но в минимально возможном объеме», — сказал источник RTVI в нефтегазовом секторе Казахстана.

Однако он отметил, что «ситуация остается напряженной и ненормальной, так как нет ясности продолжит ли Украина атаки на объекты КТК и каковы будут их результаты».

«Мы, я имею ввиду нефтяников и в целом представителей сектора, сделали и делаем все возможное для минимизации убытков и возвращения к нормальному режиму работы, но дальше дело за другими государственными органами, потому что вопрос безопасности нашей инфраструктуры надо решать политическими или военными, например, размещением ПВО, методами», — сказал источник.

Схожую позицию высказал и Аккенженов. «Политических заявлений со стороны министерства энергетики не может быть. Мы орган, который осуществляет политику в области энергетики”, — подчеркнул министр. По его словам, «дальнейшее развитие событий прокомментирует министерство иностранных дел».

В свою очередь министр иностранных дел Казахстана Ермек Койшибаев сообщил, что обсуждал этот вопрос во время встречи с украинским коллегой на прошлой неделе на полях совещания министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.