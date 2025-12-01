В МИД Украины заверили Казахстан, что действия ВСУ не направлены против его интересов и выразили надежду на дальнейшее развитие дружеских связей. Так в Киеве ответили на протест МИД Казахстана по поводу ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит 80% объемов экспорта нефти из Казахстана.

Что сказали в МИД Украины

«Украина приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан относительно инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон», — заявил Тихий, а «силы обороны Украины в рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонных операций», реализуют «гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону».

Представитель украинского МИДа также сообщил в ответ на протест казахстанского МИДА, что «на фоне сегодняшней обеспокоенности отдельно обращаем внимание на отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны с осуждением ударов Российской Федерации»,

«В завершение подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружественных и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически прочных связей между нашими народами», — заявил Тихий.

Украинские удары по объектам КТК

В результате атаки на объекты КТК в Новороссийске было разрушено одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ), с помощью которых осуществляется погрузка нефти в танкеры. В КТК заявили, что дальнейшая эксплуатация поврежденного ВПУ «не представляется возможной»,

Доля нефти из Казахстана в общем объеме перевалки по системе КТК составляет по итогам прошлого года около 85%, основная ее часть добывается западными, прежде всего американскими нефтяными компаниями, которые работают на казахстанских месторождениях. По предварительным оценкам казахстанских экспертов, ежемесячные потери Казахстана и нефтяных компаний в результате атаки составят порядка $500 млн долларов.

За год Украины уже трижды наносила удары по инфраструктуре КТК, но казахстанские официальные власти впервые столь отчетливо выразили свою позицию. МИД страны выступил с официальным протестом и заявил, что «рассматривает произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», и ожидает «от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем». Министерство энергетики Казахстана также в официальном заявлении сообщило, что ««подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми».

В феврале и марте украина нанесла удары по инфраструктуре КТК, в результате чего основная нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», через которую проходит именно нефть из Казахстана, оказалась выведена в ремонт почти на 3 месяца.

Реакция в Казахстане

Летом этого года замглавы МИД Казахстана Алибек Куантыров, отвечая на вопросы прессы по поводу ударов по инфраструктуре, обеспечивающей основной экспортный доход страны, заявил: «…мы довели нашу озабоченность до украинской стороны».

«Они это знают. Да, атаки на эту инфраструктуру были, ситуация понятная. Однако КТК работает в штатном режиме. Мы свою нефть экспортируем. Если опять будут такие инциденты — поднимем вопрос», — сказал Куантыров. При этом он не ответил на вопрос, как Украина отреагировала на казахстанскую «озабоченность». «Мы с ними на связи. Спасибо. Следующий вопрос», — заявил он тогда журналистам.

Атака на КТК и последующий ответ украинского МИДа вызвал серьезный конфликт в казахстанском медийном и экспертном пространстве. Впервые с 2022 года с жесткой критикой казахстанских проукраинских медиа и ЛОМов выступили не только эксперты, которые симпатизируют России, но и те, которых считают нейтральными.

«Инцидент с КТК, наверное уже третий раз, за этот год вскрывает огромную проблему. Такого уровня куколдизма и самопожертвования, наверное, еще надо поискать. То идут поддакивания, мол это военная цель потому что в РФ находится, то публикуют интервью с Подоляком, который говорит мол в РФ любая цель военная. Казахстанцы могут поддерживать в любой войне кого угодно — Россию или Украину, Гоминьдан или КПК, Туту или хутси. Это вопрос политических взглядов и его в рамках свободы слова надо уважать. Но когда дело упирается в наши национальные интересы, гражданин Казахстана должен всегда вставать на свою сторону», — пишет автор телеграмм канала kzlg.media.

Известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов в своем телеграмм канале OK Channel указал, что «можно иметь негатив к России, но этого недостаточно и более того глупо этим оправдывать право Украины наносить удары по объектам, которые частично принадлежат Казахстану, или от которых зависит экономика Казахстана». Он даже призвал “ввести ответственность (если еще нет) за одобрение ударов (или даже за призыв к таким действиям) любых стран по критической для Казахстана инфраструктуре”.

Политолог Марат Шибутов в своем телеграмм канале «Казахстан и все-все-все» высказался еще более радикально:

«Мои взгляды, которые я буду продвигать:

Призывы бомбить казахстанские объекты — это в чистом виде пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, то есть статья 256 УК РК❗ Призывы к санкциям против Казахстана — это измена Родине, статья 175 УК РК❗ Донаты воюющим странам на вооружение или оборудование — надо отдельно дополнить КОАП, нужны административные наказания за это. Плюс еще финансовые ограничения ❗ К особо непонятливым после наказания можно еще применить лишение гражданства❗

Как-то надо аудиторию Threds приводить в чувство и напомнить, что они казахстанские граждане, а не граждане других стран».