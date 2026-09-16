Британские историки разрешили загадку, связанную с первым описанным случаем воздействия Солнца на технику в 1841 году, когда магнитная буря вынудила отложить отправление поезда в Англии. Перечитав множество документов, ученые нашли историческую ошибку и назвали точное время описанного инцидента. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Space Weather.

С 28 августа по 3 сентября 1859 года на Земле бушевала мощнейшая за историю наблюдений магнитная буря, вызванная многочисленными пятнами и вспышками на Солнце. Северные сияния наблюдались по всей планете, а в Европе и Северной Америке произошел массовый отказ телеграфных систем. От этого события принято отталкиваться при анализе зафиксированных на Земле случаев воздействия солнечной активности на техническую инфраструктуру человечества.

Однако такие описанные события происходили и ранее. Так, в журнале Nature за 1871 год рассказано о случае, который произошел еще 18 октября 1841 года с поездом, который из-за отказа телеграфной линии отправился с опозданием из города Эксетер в британском графстве Девоншир.

В сообщении говорилось, что поезд, обычно отходивший в 10.05, задержался на 16 минут из-за «весьма интенсивного магнитного возмущения», которое не позволяло определить, свободен ли путь на станции Старкросс.

«Начальник станции в Эксетере на следующее утро сообщил, что кто-то игрался с приборами и мешал им работать», — писал Nature.

Если это событие действительно имело место, то оно является первым в истории зафиксированным воздействием солнечной погоды на человеческую инфраструктуру. Однако исследование, проведенное Джимом Уайлдом из Ланкастерского университета с коллегами, подвергает его сомнению.

Обратившись к историческим источникам, ученые установили, что упомянутого отрезка железной дороги в 1841 году еще не существовало — его открыли лишь спустя пять лет, 30 мая 1846 года.

Хотя записи наблюдений за солнечной активностью в Британии ведутся с 1840 года, никаких упоминаний о повышенной активности 18 октября 1841 года в них нет.

Найдя расписание поездов в газетах за тот период, ученые выяснили, что состав с отправлением в 10:05 мог ходить в период с 11 марта 1848 по 26 июля 1849 года.

Наконец, изучив записи наблюдений за магнитным полем в Гринвичской обсерватории, исследователи обнаружили упоминание о мощном возмущении 18 октября 1848 года: число и месяц совпали с описанием в Nature — но с разницей в семь лет.

«Такие весьма большие изменения в магнитном склонении и горизонтальной напряженности могли быть достаточными, чтобы создать наведенные геоэлектрические поля на юге Англии», — говорится в исследовании.

Этот эпизод солнечной активности в те дни подтверждается и другими сообщениями и наблюдениями пятен на Солнце в Британии и по всей Европе.

«Убедительные и обстоятельные доказательства указывают на типографическую ошибку в дате события 1848 года, указанного как 1841», — пришли к выводу ученые.

Несмотря на то, что случай в Эксетере остается одним из самых ранних зафиксированных воздействий магнитных бурь на технику, он не был первым.

Таковым следует считать 19 марта 1847 года, когда на телеграфных линиях британской железной дороги было отмечено возникновение «спонтанных электрических токов» в дни появления «яркого полярного сияния».