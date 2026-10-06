В Германии за январь—август 2026 года подали 12 102 заявления об отказе от военной службы по убеждениям — более чем втрое больше, чем за весь предыдущий год. Об этом сообщает RND со ссылкой на Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества (BAFzA).

За весь 2025 год ведомство зарегистрировало 3879 таких обращений, за 2024-й — 2249. Особенно резко показатель увеличился летом: к концу июня поступило 5862 заявления, а за следующие два месяца их совокупное число более чем удвоилось.

«Право отказаться от военной службы по соображениям совести, закрепленное в части 3 статьи 4 Основного закона, сохраняется независимо от приостановки всеобщей воинской обязанности», — подчеркнула представительница BAFzA.

Отказ оформляют не только действующие военнослужащие и резервисты, но и люди, которые прежде не служили. Консультационные организации также сообщают о резком росте числа обращений.

Для признания отказа необходимо подать заявление в кадровое ведомство бундесвера, приложить биографию и подробное личное обоснование. Как поясняет BAFzA, общих формулировок недостаточно: заявитель должен объяснить собственные мотивы. Признанный отказ остается действительным и в случае войны, однако тогда может возникнуть обязанность пройти альтернативную гражданскую службу.

Новая система военной службы действует с 1 января 2026 года. Набор пока остается добровольным, но анкетирование стало обязательным для всех совершеннолетних мужчин. Женщины также получают анкеты, однако отвечать на них не обязаны.

С 1 июля 2027 года предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование мужчин начиная с 2008 года рождения. Если добровольцев окажется недостаточно либо ситуация с безопасностью ухудшится, Бундестаг сможет отдельным законом ввести призыв для покрытия потребностей армии. К 2035 году власти рассчитывают довести численность действующих военнослужащих до 260 тыс., резерва — до 200 тыс. Правительство связывает расширение армии с задачами национальной и коллективной обороны и требованиями НАТО.