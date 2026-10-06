Прокуратура мексиканского штата Наярит проверяет, было ли крушение самолета, которым периодически пользовался губернатор Мигель Анхель Наварро Кинтеро, связано с попыткой покушения. Еще до катастрофы у подозреваемого в связях с организованной преступностью нашли сведения о перелетах губернатора, сообщает Infobae со ссылкой на прокурора штата Эльвию Людмилу Эредию Вердуго.

Двухмоторный бизнес-джет Cessna Citation I/SP с регистрацией XB-BAR вылетел из Тепика в Агуаскальентес днем 4 октября. Местные СМИ указывают время отправления между 16:00 и 16:30. Примерно через 18 минут самолет изменил курс — предположительно, пытаясь вернуться в Тепик, — после чего исчез с радаров.

Обломки нашли на следующий день в горной местности муниципалитета Икстлан-дель-Рио, приблизительно в трех километрах от поселения Лос-Мескитес. Погибли командир Оскар Кесада и второй пилот Анхель Рикардо Гранадос Варгас. Пассажиров на борту не было.

Подозрения прокуратуры связаны с результатами другого расследования. За несколько недель до катастрофы силовики задержали предполагаемого участника организованной преступности по прозвищу «Талибан-2» и изъяли пять телефонов. В одном из них были обнаружены регистрационные номера самолетов, время вылетов и сведения о высокопоставленных личностях, которые должны были находиться на борту.

«Это нас серьезно встревожило: там были регистрационный номер, расписание и сведения о том, кто садился в самолет», — рассказала Эредия на пресс-конференции.

Прокурор продемонстрировала сообщения от 20 февраля 2026 года, в которых обсуждался перелет губернатора, запланированный на следующий день. По ее словам, сведения поступали из разных ведомств и позволяли заранее восстанавливать график перемещений главы штата. Полученные данные передали Национальной гвардии, военно-морскому ведомству и министерству национальной обороны.

«Расписание губернатора утекало уже за день до поездки», — заявила Эредия.

Следствие также получило информацию о предполагаемой подготовке вооруженного нападения с моста над трассой Тепик — Компостела. Ранее прокуратура сообщала о возможном плане нападения на губернатора и саму Эредию во время их автомобильной поездки. Связь этих эпизодов с авиакатастрофой еще предстоит установить.

Сам Наварро Кинтеро признал проникновение организованной преступности в силовые структуры штата и призвал очистить ведомства от подобных связей.

«Проникновение есть: Людмила обнаружила его в прокуратуре, мы — в секретариате безопасности, обнаружили его и в муниципальной полиции», — заявил губернатор.

Дополнительные подозрения у прокуратуры вызвал распространяющийся в соцсетях видеоролик, предположительно снятый в момент катастрофы. Эредия обратила внимание на то, что запись сделана в труднодоступной местности. Однако причастность автора видео к происшествию не установлена.

Территорию вокруг обломков оцепила полиция. Материалы передали Генеральной прокуратуре Мексики; обстоятельства полета и причины крушения предстоит исследовать Федеральному агентству гражданской авиации — AFAC. Прокуратура Наярита продолжит сопоставлять результаты экспертиз с информацией из изъятых телефонов.