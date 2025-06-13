Президент США Дональд Трамп назвал масштабную ночную атаку Израиля по Ирану превосходной, добавив, что «впереди будет еще много всего», сообщает ABC News. Также он призвал Тегеран побыстрее заключить ядерную сделку.

«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им шанс, но они его не использовали. Они получили сильный удар, очень сильный. <…> И это еще не все. Будет еще много всего», — пообещал американский лидер, не уточнив, о чем речь.

На вопрос о том, принимали ли США какое-либо участие в атаке на Иран, Трамп ответил: «Я не хочу это комментировать».

Президент США в соцсетях заявил, что неоднократно предлагал Ирану заключить сделку, но тот не шел навстречу. Трамп предупредил, что если в ближайшее время между Тегераном и Вашингтоном не будет подписано соглашение по ядерной сделке, то последуют новые разрушения.

«Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы остановить эту бойню и следующие, уже запланированные атаки, которые будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока не осталось ничего, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя», — добавил он.

Американский лидер подчеркнул, что США «производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире», а Израиль не только обладает частью этого вооружения и умеет им пользоваться, но и «получит его еще больше». Трамп также заявил, что все иранские высокопоставленные лица, которые выступали против сделки с США, «теперь мертвы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ночные удары нацелены на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана и производств баллистических ракет. По его словам, операция будет продолжаться столько времени, сколько потребуется, чтобы устранить угрозу со стороны Ирана.

После израильских ударов по иранским объектам, связанным с ядерной программой, Иран отказался от переговоров с США. В Омане в воскресенье должна была состояться встреча между американскими и иранскими дипломатами по вопросам ядерной сделки.

Представитель Иранского общества Красного полумесяца сообщил, что пострадало более сотни человек, а среди погибших не только ученые, но и мирные жителей, в то числе четверо детей.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал атаку Израиля преступлением, пообещав «мощный и законный ответ», который «заставит врага пожалеть о его глупых действиях».

The Wall Street Journal сообщает, что Израиль планирует операцию против Ирана 14 дней. Как отмечает издание, это напоминает стратегию, которую Израиль использовал против ливанской группировки «Хезболла», союзника Ирана. Тогда Иерусалим ликвидировал руководство радикального движения, уничтожил его арсеналы и вынудил начать переговоры.

В ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку на Иран. В результате погибло не менее 20 высокопоставленных иранских военных (командующий КСИР, глава Генштаба и другие) и шесть ученых-ядерщиков. Кроме того, были атакованы ядерные и военные объекты исламской республики. В Тегеране заявили, что ответят на нападение, подчеркнув, что Израиль перешел все допустимые границы.