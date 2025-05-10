Индия и Пакистан «договорились о полном и немедленном прекращении огня», объявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Информацию затем подтвердили внешнеполитические ведомства обеих стран.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что воспользовались здравым смыслом и великим умом», — написал Трамп.

Пакистанский вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар также сообщил, что договоренность между двумя странами вступает в силу немедленно. Он заявил, что Пакистан «всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью».

Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри рассказал на брифинге, что обе стороны договорились прекратить все боевые действия действия на суше, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому времени (с 14:30 мск) 10 мая.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сообщил в X, что Нью-Дели и Исламабад договорились начать переговоры на нейтральной территории. По его словам, это стало в том числе результатом переговоров, которые он и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели за последние двое суток с премьерами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Шехбазом Шарифом и другими высокопоставленными представителями властей двух стран и их военных штабов.

«Я рад объявить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории. Мы воздаем должное премьер-министрам Моди и Шарифу за их мудрость и благоразумие в выборе пути мира», — написал Рубио.

О мирной договоренности стало известно через несколько часов после того, как Индия обвинила Пакистан в «вопиющей эскалации» в связи с нанесенными его армией ударами по индийским авиабазам и другим военным объектам. Серия атак была проведена в рамках операции “Баньян уль-Марсус” (“Стена, покрытая свинцом”. — перевод ТАСС), которую Пакистан начал утром 10 мая.

Обострение между двумя странами началось после теракта в Пахалгаме в спорном регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Тогда несколько вооруженных боевиков вышли из леса и расстреляли туристов-немусульман. Погибли 26 человек, в том числе местный мусульманин-экскурсовод, который попытался отобрать у нападавших оружие.

Индия обвинила Пакистан в поддержке терроризма и в ночь на 7 мая начала военную операцию под названием «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Пакистан, который отрицает обвинения, отреагировал ударами по целям в Индии и утверждает, что сбил несколько индийских истребителей. Этот обмен ударами агентство Reuters назвало «самыми серьезными боевыми действиями за последние два десятилетия между ядерными державами».