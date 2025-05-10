Пакистан утром 10 мая начал крупномасштабную военную операцию против Индии и заявил об «успешных ударах по ключевым индийским военным объектам». Об этом сказано в сообщении правительства в соцсети X. Индия обвинила соседа в «вопиющей эскалации» и заявила о новых ударах по площадкам террористов на его территории.

«Пакистан достойно отреагировал на индийскую агрессию и до сих пор успешно наносил удары по ключевым индийским военным объектам в рамках операции “Баньян уль-Марсус” (“Стена, покрытая свинцом”. — перевод ТАСС). Эти действия предпринимаются в ответ на первое нападение Индии, которое было посягательством на нашу землю, народ и суверенитет», — говорится в сообщении.

В департаменте по связям с общественностью индийских сухопутных сил, в свою очередь, расценили пакистанские действия как «вопиющую эскалацию».

«Вдоль наших западных границ продолжается вопиющая эскалация действий Пакистана с применением беспилотников и других боеприпасов. Вопиющая попытка Пакистана нарушить суверенитет Индии и подвергнуть опасности гражданское население неприемлема. Индийская армия сорвет планы врага», — сказано в заявлении.

Ранее пакистанский телеканал Geo TV передал со ссылкой на источники в органах безопасности, что целями ударов стали как минимум 11 объектов в Индии, включая ключевые авиабазы в ​​Патханкоте (штате Пенджаб), Удхампуре (индийская часть Кашмира). Также, по их данным, было атаковано хранилище сверхзвуковых ракет «Брамос» в Биасе (округ Амритсар штата Пенджаб).

Межведомственная служба по связям с общественностью армии Пакистана заявила, что ВВС страны уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-400 в индийском Адампуре, передает ТАСС. Пресс-служба оценила нанесенный ущерб в $1,5 млрд. В Индии заявление об уничтожении С-400 назвали «фальшивкой».

В пакистанских вооруженных силах подтвердили атаки на военные объекты в Индии, перечисленные в сообщении Geo TV. Там добавили, что, помимо этого, удары были нанесены по штабу бригады индийских ВС под названием G-Top, полевому складу снабжения в городе Ури, артиллерийскому расчету в индийском Дрангяри и месту дислокации батареи пусковых установок «Брамос» в городе Нагрота.

Индия сообщила об «ограниченном ущербе» своим авиабазам после пакистанских атак. По словам представителя ВВС страны полковника Виомики Сингх, пакистанские военные применили беспилотники и вели обстрелы из крупнокалиберного оружия.

«Индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали эти угрозы и большинство беспилотников, однако оборудованию и персоналу на базах ВВС Индии в Удхампуре, Патханкоте, Адампуре и Бхудже (штат Гуджарат) был причинен ограниченный ущерб», — приводит ее слова ТАСС.

Также армия Индии заявила о новых ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане. В сообщении, опубликованном в соцсети X, утверждается, что цели были уничтожены.

Сингх также сообщила, что Пакистан перебрасывает войска на передовые позиции у границы с целью начать наступательную операцию. Индийские войска остаются в состоянии высокой боевой готовности, добавила она.

«Вооруженные силы Индии подтверждают приверженность деэскалации конфликта при условии, что пакистанские военные ответят взаимностью», — сказала представитель ВВС.

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил на фоне эскалации, что возможность ядерного ответа «сейчас не рассматривается», пишет портал Dawn. В свою очередь глава МИД страны Исхак Дар сказал Geo TV, что Пакистан готов остановиться, если Индия остановится, и выразил надежду, что стороны предпримут переговоры по снижению напряженности.

Обострение между двумя странами началось после теракта в Пахалгаме в живописной Байсаранской долине в спорном регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Тогда несколько вооруженных боевиков вышли из леса и расстреляли туристов-немусульман. Погибли 26 человек, в том числе местный мусульманин-экскурсовод, который попытался отобрать у нападавших оружие.

Индия обвинила Пакистан в поддержке терроризма и в ночь на 7 мая начала военную операцию под названием «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Пакистан, который отрицает обвинения, отреагировал ударами по целям в Индии и утверждает, что сбил несколько индийских истребителей. Этот обмен ударами агентство Reuters назвало «самыми серьезными боевыми действиями за последние два десятилетия между ядерными державами».