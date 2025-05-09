В ходе эскалации конфликта с Пакистаном Индия задействовала российские зенитные системы С-400 «Триумф». Об этом 9 мая пишет индийская газета The Hindustan Times.

По информации издания RT, индийцы довольны работой российского ЗРК.

Наряду с С-400, для противодействия пакистанским атакам были использованы индийские ЗРК Akash и специализированные системы противодействия дронам, объединённые в единую радиолокационную сеть. The Hindustan Times утверждает, что также армия использовала израильский разведывательно-ударный дрон Harop.

По данным издания, первая волна атак со стороны Пакистана прошла в ночь с 7 на 8 мая, вторая — вечером 8 мая. В первом случае под обстрелом оказались 15 городов на севере и западе страны, во втором случае — Джамма и другие поселения территории Джамму и Кашмир, а также приграничные районы в Пенджабе и Раджастане. Индия, в свою очередь, наносила удары по целям на территории Пакистана, включая город Лахор.

Утром 7 мая Индия начала военную операцию «Синдур» с целью «ликвидации террористических баз в Пакистане» в качестве ответа на апрельский теракт в Пахалгаме. Исламабад нанес контрудары по индийским позициям. Обе страны подтверждают факты гибели мирных жителей в ходе обоюдных атак. По данным CNN, в течение суток между странами велся масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов. При этом ни одна из стран не пересекала своё воздушное пространство, запуская ракеты на расстоянии до 160 километров. Пакистан утверждает, что удалось сбить пять индийских истребителей.