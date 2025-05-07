Ядерный арсенал Индии и Пакистана вновь находится в центре внимания из-за эскалации конфликта между странами. Перейдет ли столкновение в фазу полноценной и даже ядерной войны и как ситуация в Южной Азии может развиваться дальше — об этом RTVI рассказал младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич, который сейчас находится в Индии.

Индия нанесла ракетные удары по Пакистану, чтобы продемонстрировать свою готовность к жесткому ответу. Тем самым в Нью-Дели также стремились показать, что не потерпят каких-либо угроз, якобы исходящих со стороны Пакистана, отметил Макаревич.

Эксперт обратил внимание на то, что индийские военные ударили в том числе и по международно признанной пакистанской территории.

«Раньше они били по подконтрольной Пакистану части Кашмира, теперь ударили по якобы тренировочным базам боевиков в Пенджабе», — отметил он.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане» в ответ на теракт, совершенный 22 апреля в подконтрольной Индии части Кашмира. Нью-Дели обвинил Исламабад в подготовке террористов, убивших 26 человек, но там свою причастность отрицают. Пакистан отреагировал ударами по целям в Индии и утверждает, что сбил несколько индийских истребителей. Информацию о крушении военных самолетов в Индии не подтвердили. Обе стороны сообщают о жертвах среди мирного населения.

Полномасштабной войны, по мнению Макаревича, между Индией и Пакистаном в результате нынешней эскалации не будет. Обе стороны не применят ядерное оружие, отметил он.

«Индия и Пакистан хорошо знают друг друга и пытаются соблюдать какие-то красные линии, поэтому я бы не ставил на очень большую эскалацию», — отметил собеседник RTVI.

Сейчас главный вопрос заключается в том, как далее ответит Пакистан на действия Индии. С одной стороны, Исламабад может заявить, что якобы сбитые им индийские истребители уже являются достаточным ответом, говорит Макаревич. С другой, полагает эксперт, пакистанское общественное мнение может подтолкнуть политические и военные элиты к более жестким мерам.

По мнению Макаревича, серьезного ответа со стороны Пакистана ожидать не стоит, так как все самое главное уже произошло. Однако, как долго может продолжаться нынешняя фаза конфликта, пока еще непонятно, добавил эксперт.