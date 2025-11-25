Американский президент Дональд Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине за счет денег налогоплательщиков США, но Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву. Об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Вашингтон не может поставлять оружие бесконечно, и Трамп хочет окончания этого конфликта.

«Он — президент мирного времени, это то, к чему он стремится, и сегодня он сохраняет оптимизм и надежду [на заключение мирного соглашения]», — пояснила Ливитт.

В Белом доме уже не в первый раз говорят о прекращении финансирования Киева. 11 ноября президент США заявил, что Вашингтон потратил на конфликт России и Украины $350 млрд. По его словам, теперь американское правительство не тратит деньги на это противостояние.

В июле Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте договорились о новом механизме поддержки Киева под названием «Prioritized Ukraine Request List» («Список приоритетных потребностей Украины»). С помощью этого механизма европейские государства и Канада начали выкупать вооружения из запасов США, и к октябрю профинансировали поставки Украине на сумму около €1,9 млрд.