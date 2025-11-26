Попытка ЕС направить замороженные российские активы на поддержку Украины несет серьезные риски для самого Евросоюза, пишет экономист Себастьен Лей в Le Journal du Dimanche. По его оценке, перераспределение 193 млрд евро, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, подрывает правовые принципы, на которых десятилетиями строилась европейская репутация.

Лей подчеркивает, что речь идет не о России, а о надежности европейского правового порядка. Использование активов противоречит базовым нормам — правовой определенности, защите собственности и недискриминации. Такой шаг, отмечает он, посылает инвесторам сигнал, что обязательства ЕС могут быть пересмотрены в зависимости от политической ситуации, что особенно опасно для Европы, чья экономика зависит от доверия рынков.

В статье также говорится, что последствия затронут и Францию, столкнувшуюся с рекордным бюджетным дефицитом и ростом стоимости заимствований. Любой прецедент экспроприации внутри ЕС ослабит доверие к европейским долговым обязательствам, включая французские облигации, что в итоге приведет к росту ставок и увеличению нагрузки на налогоплательщиков.

Отдельную тревогу вызывает позиция Euroclear. Учреждение, на балансе которого находится большая часть российских активов, заявило, что не исключает судебных исков против ЕС, если будет вынуждено нарушить международные обязательства или понесет убытки. По словам Лея, подобное развитие событий стало бы ударом по финансовой стабильности и международной репутации Европы.

Экономист предупреждает: перераспределение активов без компенсации нарушит международные инвестиционные соглашения и ослабит европейскую систему права. Тем самым ЕС рискует сам подорвать собственные нормы, открыть путь правовому произволу и нанести ущерб той самой репутации, на которой держится его влияние в мире.