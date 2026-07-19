Президент Сербии Александр Вучич заявил, что под его руководством Сербия не будет вводить санкции против России.

«Спрашивайте меня о чем угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций [против РФ], и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сказал сербский лидер журналистам в ходе посещения муниципалитета Лапово (цитата по ТАСС).

Ранее Вучич отказался подписать итоговую декларацию саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Киеве. Таким образом, Сербия стала единственным государством-участником мероприятия, не поддержавшим документ. В декларации осуждаются действия России, содержатся призывы к ужесточению антироссийских санкций и продолжению военной и финансовой поддержки Киева.

Ранее представители оппозиции Сербии в разговоре с RTVI раскритиковали решение Вучича поехать на саммит в Киеве.